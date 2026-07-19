加州博覽會登場 全美最大旋轉木馬 17天活動亮點一次看

加州博覽會17日開幕，8月2日閉幕。（美聯社檔案照）

沙加緬度蜂報報導，第173屆加州 博覽會（California State Fair）17日起在沙加緬度Cal Expo登場，將持續至8月2日。為期17天的博覽會，今年以「Wish You Were Here（希望你也在這裡）」為主題，透過美食、遊樂設施、音樂演出、文化展覽及各項競賽，打造適合全家大小參與的夏季嘉年華。這是加州博覽會最後一次在盛夏舉行，2027年起改為9月舉辦。

今年最受矚目的內容之一，是新增多項大型遊樂設施，包括全新的「Hip Hop」旋轉遊樂設施、「Viva Las Vegas」趣味迷宮屋，以及全美最大的巡迴式旋轉木馬。展區也延續傳統農業特色，展出羊駝、美洲駝、豬、羊、兔子、家禽等動物，並舉辦牛隻、山羊、綿羊等公開家畜競賽。

美食方面，今年除了BBQ、刨冰、吉拿棒等經典小吃外，新增西西里披薩、培根起司通心粉及櫻桃可樂特調等新口味，並舉辦起司通心粉、辣椒料理、烘焙及醃製食品競賽。民眾還可參加玉米熱狗大胃王比賽，冠軍可獲得2500美元獎金。現場還設有啤酒專區，提供18款來自加州各地的精釀啤酒。

今年Toyota演唱會系列將邀請多位知名歌手藝登台演出。演唱會憑州博覽會門票即可免費入場，另可加購保留席。7月26日也將舉辦「Viva El Mariachi」青年瑪麗亞奇音樂大賽，吸引來自全州的青年樂團角逐獎金。

今年仍設有大麻展區，限21歲以上民眾參觀。占地5萬平方英尺的展區設有教育展示、活體工業大麻植物、合法使用區及各式產品攤位，並舉辦2026年加州大麻獎。適逢加州215號提案合法化醫療用大麻30周年，主辦單位將表揚當年推動法案通過的倡議人士，並首度開放家庭種植者參加室內、混合光照及戶外栽培競賽，角逐金熊獎盃。

文化展覽方面，今年首度推出「第一民族藝術展（First Peoples' Art Showcase）」，展出Karuk、Cupeño及Yurok等加州原住民族藝術家的籃編、繪畫及傳統服飾作品；新設的「圖坦卡門體驗展」也將展出古埃及法老圖坦卡門陵墓文物複製品，讓民眾深入了解古埃及文明。

展期間還將安排煙火秀、Monster X怪獸卡車秀、卡車與拖拉機拔河賽、Pride Day、櫛瓜賽車及軍警消防人員烹飪挑戰等多項活動，內容相當豐富。

由於活動期間每天氣溫預估將超過華氏90度，主辦單位特別設置7座降溫站及15棟空調建築供遊客避暑。民眾可攜帶塑膠水瓶入園；提前購票可享優惠，成人預售票16美元；民眾還可於指定日期捐贈五件以上未過期的非易腐食品，兌換當日入場券，所有物資將捐贈給沙加緬度食物銀行與家庭服務中心。

加州州博覽會重要活動一覧