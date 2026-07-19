我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗猛攻2座美軍基地 最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

加州博覽會登場 全美最大旋轉木馬 17天活動亮點一次看

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州博覽會17日開幕，8月2日閉幕。（美聯社檔案照）
加州博覽會17日開幕，8月2日閉幕。（美聯社檔案照）

沙加緬度蜂報報導，第173屆加州博覽會（California State Fair）17日起在沙加緬度Cal Expo登場，將持續至8月2日。為期17天的博覽會，今年以「Wish You Were Here（希望你也在這裡）」為主題，透過美食、遊樂設施、音樂演出、文化展覽及各項競賽，打造適合全家大小參與的夏季嘉年華。這是加州博覽會最後一次在盛夏舉行，2027年起改為9月舉辦。

今年最受矚目的內容之一，是新增多項大型遊樂設施，包括全新的「Hip Hop」旋轉遊樂設施、「Viva Las Vegas」趣味迷宮屋，以及全美最大的巡迴式旋轉木馬。展區也延續傳統農業特色，展出羊駝、美洲駝、豬、羊、兔子、家禽等動物，並舉辦牛隻、山羊、綿羊等公開家畜競賽。

美食方面，今年除了BBQ、刨冰、吉拿棒等經典小吃外，新增西西里披薩、培根起司通心粉及櫻桃可樂特調等新口味，並舉辦起司通心粉、辣椒料理、烘焙及醃製食品競賽。民眾還可參加玉米熱狗大胃王比賽，冠軍可獲得2500美元獎金。現場還設有啤酒專區，提供18款來自加州各地的精釀啤酒。

今年Toyota演唱會系列將邀請多位知名歌手藝登台演出。演唱會憑州博覽會門票即可免費入場，另可加購保留席。7月26日也將舉辦「Viva El Mariachi」青年瑪麗亞奇音樂大賽，吸引來自全州的青年樂團角逐獎金。

今年仍設有大麻展區，限21歲以上民眾參觀。占地5萬平方英尺的展區設有教育展示、活體工業大麻植物、合法使用區及各式產品攤位，並舉辦2026年加州大麻獎。適逢加州215號提案合法化醫療用大麻30周年，主辦單位將表揚當年推動法案通過的倡議人士，並首度開放家庭種植者參加室內、混合光照及戶外栽培競賽，角逐金熊獎盃。

文化展覽方面，今年首度推出「第一民族藝術展（First Peoples' Art Showcase）」，展出Karuk、Cupeño及Yurok等加州原住民族藝術家的籃編、繪畫及傳統服飾作品；新設的「圖坦卡門體驗展」也將展出古埃及法老圖坦卡門陵墓文物複製品，讓民眾深入了解古埃及文明。

展期間還將安排煙火秀、Monster X怪獸卡車秀、卡車與拖拉機拔河賽、Pride Day、櫛瓜賽車及軍警消防人員烹飪挑戰等多項活動，內容相當豐富。

由於活動期間每天氣溫預估將超過華氏90度，主辦單位特別設置7座降溫站及15棟空調建築供遊客避暑。民眾可攜帶塑膠水瓶入園；提前購票可享優惠，成人預售票16美元；民眾還可於指定日期捐贈五件以上未過期的非易腐食品，兌換當日入場券，所有物資將捐贈給沙加緬度食物銀行與家庭服務中心。

加州州博覽會重要活動一覧
加州州博覽會重要活動一覧

精華 FAQ

  • 第173屆加州博覽會於17日起在沙加緬度的Cal Expo登場，活動持續17天至8月2日，並以「Wish You Were Here」為主題，主打全家同樂的夏季嘉年華。

  • 今年新增全新的「Hip Hop」旋轉遊樂設施、「Viva Las Vegas」迷宮屋，以及全美最大的巡迴式旋轉木馬，另有新口味美食、各類競賽與大型表演。

  • 由於天天氣溫可能超過華氏90度，主辦方設置7座降溫站與15棟空調建築，並開放攜帶塑膠水瓶入園；另可捐贈5件以上未過期食物換票，物資將捐給當地食物銀行。

加州

上一則

舊金山遊艇傾覆事件 視頻顯示始於一股濃煙 已尋獲1失蹤者遺體

下一則

APAPA 25周年慶 開放公益贊助與認捐

延伸閱讀

小豬賽跑、拖拉機垃圾賽、遊樂園 與灣區最大集市閉幕

小豬賽跑、拖拉機垃圾賽、遊樂園 與灣區最大集市閉幕
布碌崙植物園 「7月爵士夜」五度回歸 每周四與民有約

布碌崙植物園 「7月爵士夜」五度回歸 每周四與民有約
盧卡斯藝術館9月22日開幕 南洛杉磯居民可享免費年票

盧卡斯藝術館9月22日開幕 南洛杉磯居民可享免費年票
周末好去處／世界盃觀賽派對、法國巴士底日嘉年華

周末好去處／世界盃觀賽派對、法國巴士底日嘉年華
國王、勇士聯手主辦 NBA加州經典賽睽違一年沙加緬度

國王、勇士聯手主辦 NBA加州經典賽睽違一年沙加緬度

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為更經濟、靈活的新選項。（圖／受訪者金吉爾提供）

廂型車改裝露營車一車兩用 模組化露營車改裝市場擴大

2026-07-18 02:18
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌