紐森拍板 加州可負擔房成本 每套最高降7萬元

紐森表示，加州過去數十年的土地使用、環境審查及地方審批制度，使住房愈來愈難興建。（直播畫面截圖）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）13日來到屋崙華埠 一處興建中的長者可負擔住房項目，簽署了住房與遊民問題相關預算配套法案。這項法案將整合州府住房融資程序，並限制地方政府向州資助的可負擔住房項目收取開發影響費，以希望降低建築成本、縮短審批時間，讓有限的公共資金興建更多住房。

簽署儀式在「Clara E. Lee長者住宅」工地舉行。該項目位於屋崙華埠附近，是一處占地兩個街區的大型開發計畫的首期工程，將提供97套長者可負擔住房，目前工程已完成約八成。

項目由東灣亞裔地方開發公司（East Bay Asian Local Development Corporation，EBALDC）推動，獲得超過8000萬元州府資源，包括約5000萬元稅務抵免及免稅債券，以及近2600萬元州住房與社區發展廳資金。

住宅以華裔民權先驅Clara Elizabeth Chan Lee命名。她於1911年在附近的阿拉米達縣法院登記投票，被認為是全美首位登記投票的華裔女性。

EBALDC執行長Janelle Chan表示，項目不僅是興建住宅，也希望重新將華埠與屋崙市中心連接，讓長者在熟悉的社區中安居。

根據柏克萊加大Terner住房創新中心研究，獲得低收入住房稅務抵免的可負擔住房項目，每年合計繳納超過3億元地方開發影響費，平均每套新建住房負擔約2萬至3萬元。

新法規定，地方政府若直接申請或共同申請州住房資金，原則上不得再向相關項目收取地方開發影響費。地方政府若主動減免費用，也可在競爭性州府住房補助計畫中獲得較有利評分，並將減免金額視為地方配套投入。

州府同時建立「一站式」住房融資系統，讓非營利開發商不必分別向多個州機構重複申請資金。州府估計，融資整合與開發費改革可使每套可負擔住房成本降低約6萬至7萬元。加州住房合作組織估計，單是一站式融資制度，每年便可能節省約4億3000萬元，讓現有資源每年多支持約2300套可負擔住房。

紐森表示，加州過去數十年的土地使用、環境審查及地方審批制度，使住房愈來愈難興建。州府近年已推動附屬住宅單位、都市填充開發及環境審查改革，並成立住房問責部門，要求地方政府完成住房規畫目標。

他表示，自2019年以來，加州已興建約68萬2000套住宅，住宅建設量較其上任初期增加59%，州級許可及審批平均時間則由160天縮短至68天。加州無遮蔽遊民人數也出現近20年來首次下降，降幅約9.5%。