我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

紐森拍板 加州可負擔房成本 每套最高降7萬元

記者王子涵／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐森表示，加州過去數十年的土地使用、環境審查及地方審批制度，使住房愈來愈難興建。...
紐森表示，加州過去數十年的土地使用、環境審查及地方審批制度，使住房愈來愈難興建。（直播畫面截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）13日來到屋崙華埠一處興建中的長者可負擔住房項目，簽署了住房與遊民問題相關預算配套法案。這項法案將整合州府住房融資程序，並限制地方政府向州資助的可負擔住房項目收取開發影響費，以希望降低建築成本、縮短審批時間，讓有限的公共資金興建更多住房。

簽署儀式在「Clara E. Lee長者住宅」工地舉行。該項目位於屋崙華埠附近，是一處占地兩個街區的大型開發計畫的首期工程，將提供97套長者可負擔住房，目前工程已完成約八成。

項目由東灣亞裔地方開發公司（East Bay Asian Local Development Corporation，EBALDC）推動，獲得超過8000萬元州府資源，包括約5000萬元稅務抵免及免稅債券，以及近2600萬元州住房與社區發展廳資金。

住宅以華裔民權先驅Clara Elizabeth Chan Lee命名。她於1911年在附近的阿拉米達縣法院登記投票，被認為是全美首位登記投票的華裔女性。

EBALDC執行長Janelle Chan表示，項目不僅是興建住宅，也希望重新將華埠與屋崙市中心連接，讓長者在熟悉的社區中安居。

根據柏克萊加大Terner住房創新中心研究，獲得低收入住房稅務抵免的可負擔住房項目，每年合計繳納超過3億元地方開發影響費，平均每套新建住房負擔約2萬至3萬元。

新法規定，地方政府若直接申請或共同申請州住房資金，原則上不得再向相關項目收取地方開發影響費。地方政府若主動減免費用，也可在競爭性州府住房補助計畫中獲得較有利評分，並將減免金額視為地方配套投入。

州府同時建立「一站式」住房融資系統，讓非營利開發商不必分別向多個州機構重複申請資金。州府估計，融資整合與開發費改革可使每套可負擔住房成本降低約6萬至7萬元。加州住房合作組織估計，單是一站式融資制度，每年便可能節省約4億3000萬元，讓現有資源每年多支持約2300套可負擔住房。

紐森表示，加州過去數十年的土地使用、環境審查及地方審批制度，使住房愈來愈難興建。州府近年已推動附屬住宅單位、都市填充開發及環境審查改革，並成立住房問責部門，要求地方政府完成住房規畫目標。

他表示，自2019年以來，加州已興建約68萬2000套住宅，住宅建設量較其上任初期增加59%，州級許可及審批平均時間則由160天縮短至68天。加州無遮蔽遊民人數也出現近20年來首次下降，降幅約9.5%。

精華 FAQ

  • 新法主要針對加州可負擔住房成本過高、融資程序分散與審批過慢等問題，透過整合州府資金申請流程並限制地方開發影響費，期望讓公共資金更有效率地蓋出更多住宅。

  • 因為法案同時縮減重複申請與行政流程，並要求地方政府在州資助項目中原則上不再收取開發影響費，州府估計這些改革合計可使每套可負擔住房成本下降約6萬至7萬元。

  • 這個位於屋崙華埠附近的長者住宅是政策簽署地點，也是受州府資金支持的實際案例，顯示新法希望透過減少成本與加快流程，支持像 EBALDC 這類非營利開發商持續興建社區型可負擔住宅。

紐森 加州 華埠

上一則

屋崙國際大道賣淫、人口販賣愈演愈烈 市府多管齊下掃黃

下一則

南灣豪宅市場回暖 洛斯阿圖山莊園 香港買家3000萬美元購得

延伸閱讀

聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形

規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形
洛杉磯市Westlake推可負擔宅 79戶新案加速興建

洛杉磯市Westlake推可負擔宅 79戶新案加速興建
停滯逾20年 布碌崙大西洋廣場住宅開發案 拚2028動工

停滯逾20年 布碌崙大西洋廣場住宅開發案 拚2028動工
懲處ICE拘留所相關企業 恐打擊經濟適用房開發

懲處ICE拘留所相關企業 恐打擊經濟適用房開發

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬