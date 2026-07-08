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韓流攻進美國麥當勞 買兒童餐送BT21玩具

記者子為／綜合報導
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麥當勞將自7月14日起在全美推出期間限定的BT21兒童套餐。（McDonald'...
麥當勞將自7月14日起在全美推出期間限定的BT21兒童套餐。（McDonald's）

麥當勞近期宣布，將自7月14日起在全美推出期間限定的BT21兒童套餐（Happy Meal），把風靡全球的BT21角色帶進兒童餐系列，粉絲只要購買兒童套餐，就有機會收藏10款不同角色玩具。

BT21是由韓國娛樂公司HYBE旗下男團防彈少年團（BTS）與LINE FRIENDS共同打造的角色品牌，八位角色分別代表不同個性與故事背景，自推出以來累積大量粉絲，相關聯名商品屢次掀起收藏熱潮。

此次推出的BT21 Happy Meal，每份餐點將隨機附贈一款BT21角色吊飾玩具，共有10種款式可供收藏。每款玩具皆附有環扣設計，方便粉絲將喜愛的角色掛在包包、鑰匙圈等隨身物品上，包括TATA、CHIMMY、COOKY等人氣角色都將登場，讓粉絲有機會蒐集完整系列。

除實體收藏玩具外，此次活動也結合數位互動體驗。消費者可掃描兒童套餐餐盒上的二維碼，進入以BT21宇宙為主題的互動音樂遊戲，與喜愛的角色一起創作及自訂專屬表演，延伸收藏之外的娛樂體驗。

麥當勞表示，此次合作反映BT21持續擴大的全球影響力。從限定商品經常迅速售罄、粉絲於各大動漫及流行文化展會相聚，到如今登上美國最具代表性的餐飲品牌之一，BT21再次展現流行音樂文化及粉絲經濟的長久魅力。

這也不是麥當勞近來首次與韓流文化相關IP合作。今年稍早，麥當勞曾攜手Netflix動畫電影「KPop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）推出限定套餐，結合韓式風味餐點、角色小卡及數位互動內容，在粉絲間引發熱議。

精華 FAQ

  • 麥當勞宣布自7月14日起，在全美推出BT21期間限定兒童餐。消費者購買Happy Meal，就有機會獲得BT21角色吊飾玩具，並體驗相關數位互動內容。

  • 這次兒童餐每份會隨機附贈一款BT21吊飾玩具，共有10種款式。玩具設有環扣，方便掛在包包或鑰匙圈上，讓粉絲可逐步蒐集完整系列。

  • 消費者可掃描餐盒上的二維碼，進入以BT21宇宙為主題的互動音樂遊戲，和角色一起創作、客製表演，讓兒童餐不只可收藏，也更具娛樂性。

麥當勞

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