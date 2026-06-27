應對期中選舉 ACoM聚焦選票安全

ACoM26日舉辦線上簡報會，探討近年全美選舉制度改革、投票權保障及選舉安全等議題。（記者李怡/翻攝）

AI重點 文章重點整理： 重點一： ACoM舉辦線上簡報，聚焦2026期中選舉的選票安全與投票權議題。

ACoM舉辦線上簡報，聚焦2026期中選舉的選票安全與投票權議題。 重點二： 專家指出各州強化身分識別與投票規定，可能影響弱勢族群投票。

專家指出各州強化身分識別與投票規定，可能影響弱勢族群投票。 重點三：AI與社群媒體加速假訊息擴散，地方媒體與查核工作更顯重要。

隨著2026年美國期中選舉進入倒計時，美國社群媒體（ACoM）26日舉辦線上簡報會，以「我們的選票安全嗎？投票 權、選民身分識別與2026年大選」為主題，邀集法律、選舉政策及新聞界專家，共同探討近年全美選舉制度改革、投票權保障及選舉安全等議題。

與會專家指出，美國近年各州陸續推動新的選舉法規，包括加強選民身分識別要求、調整郵寄投票及提前投票規定，以及修改選舉管理制度。支持者認為，這些措施有助提升選舉公信力，確保選舉安全。但民權團體則擔憂，部分新措施可能增加投票門檻，對少數族裔、低收入家庭、年長者、偏鄉居民及首次投票者造成較大影響。

墨西哥裔美國人法律辯護與教育基金會（MALDEF）主席兼總法律顧問Thomas A. Saenz表示，投票權是民主制度的重要基石，各州在推動選舉改革時，應兼顧選舉誠信與投票便利性，避免合格選民因行政程序或資格限制而失去投票機會。

VoteRiders政策倡議經理DaHae Kim則分享，目前許多州持續調整選民身分識別規定，不少民眾對所需證件及投票程序仍缺乏了解。她表示，相關單位應加強宣導與教育，協助選民提前確認身分文件，降低因程序問題而無法完成投票的情況。

「Shasta Scout」創辦人兼總編輯Annelise Pierce從地方媒體角度指出，在選舉期間，地方新聞機構扮演提供正確資訊的重要角色，尤其是在偏遠地區，民眾更依賴地方媒體了解投票方式、選舉規定及投票地點等資訊，以避免錯誤訊息影響投票。

與會者也討論到，隨著人工智慧及社群媒體快速發展，選舉假訊息、深度偽造影像及錯誤資訊傳播速度加快，媒體、政府與民間組織都需加強事實查核及選民教育，提升民眾辨識資訊真偽的能力。

專家最後表示，隨著2026年期中選舉逐步展開，各州選舉制度仍可能持續調整，選民應及早了解所在地的最新投票規定，確認自身登記資格及所需證件，確保依法享有投票權利，讓每一張合法選票都能順利被計入。

ACoM26日舉辦線上簡報會，探討近年全美選舉制度改革、投票權保障及選舉安全等議題。（記者李怡/翻攝）