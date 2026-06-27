北加動物收容所爆殺狗疑雲 挖出117犬類遺骸、多具有槍傷

調查人員在Miranda's Rescue挖掘、搜尋動物遺骸的空中俯瞰圖。 （舊金山紀事報透過美聯社發布）

AI重點 文章重點整理： 重點一： FBI與警方在加州收容機構挖出117具犬類遺骸，疑涉虐待。

FBI與警方在加州收容機構挖出117具犬類遺骸，疑涉虐待。 重點二： 多數遺骸帶有槍傷，另在附近發現頭骨、骨頭與微晶片。

多數遺骸帶有槍傷，另在附近發現頭骨、骨頭與微晶片。 重點三：Miranda's Rescue遭查欺詐與動物虐待，至今未有逮捕或起訴。

動物收容機構Miranda's Rescue爆發殺狗疑雲，聯邦調查局（FBI ）和警方的挖掘搜查，有重大進展。舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，洪堡縣（Humboldt County）警長辦公室26日表示，調查人員從Miranda′s Rescue的兩個挖掘點回收了117具完整的犬類遺骸。機構該因涉嫌虐待動物和欺詐正接受調查。當局稱，其中許多狗身上有明顯的槍傷。

這些狗是在25日結束的、針對位於福圖納市（Fortuna）的房產為期三天的搜查行動中被發現的。警長辦公室表示，調查人員還在附近另一處地點發現了21具犬類頭骨、數百塊骨頭以及六枚散落的微晶片（microchips）。

據警長辦公室稱，美國農業部和法醫獸醫在現場對其中70隻狗進行了檢查，初步判定許多狗是在中彈受傷後死亡的。

大部分被找回的狗都植入了微晶片，分析人員正在審查數據以確認這些動物的身分。調查人員還在同一片田地的北部區域發現了更多處於高度腐爛狀態的犬類遺骸。

警長辦公室稱，在穀倉內，調查人員發現了一處據信是狗被殺害的區域。同一區域內還發現了600多個狗項圈。

此次行動是針對Miranda′s Rescue執行的第二份搜查令。該機構自稱是一家「零安樂死」（no-kill）庇護所，位於Sandy Prairie路1603號，接收來自加州各地收容所和私人飼主的狗。

調查人員使用地質雷達對該地產進行了勘測，並由專業團隊對發現土壤異常的地點進行了挖掘。

周五尚未宣布任何逮捕或刑事指控，Miranda′s Rescue 組織仍照常運營。

警長辦公室表示，待調查人員完成證據審查後，若證據足以證明存在違反動物虐待、欺詐或其他法律的行為，該案將移交檢察官處理。

調查人員於5月1日首次搜查了該處房產，搜查令宣誓書隨後指出，在該處發現了八隻死去的狗，其中一些有明顯的槍傷。宣誓書還指控Miranda′s Rescue創始人米蘭達（Shannon Miranda）曾向至少一家收容所謊稱一隻狗已被領養，而實際上該狗早已死亡。

根據該宣誓書，米蘭達否認殺害並遺棄了這八隻狗。