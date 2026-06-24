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加州參議會 連3年通過友台決議案

沙加緬度訊
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駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔6月中出席「2026加州經濟展望」及領事團茶...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔6月中出席「2026加州經濟展望」及領事團茶敘，與加州州長紐森合影。（駐舊金山經文處臉書）

加州參議會連續三年通過友台決議案，肯定台灣總統直選30周年與美國建國250周年雙重民主里程碑。

駐舊金山台北經濟文化辦事處發布新聞稿，加州參議會於6月18日通過由參議會地方委員會副主席崔錫浩（Steven Choi）與收入及稅收委員會主席麥內尼(Jerry McNerney)共同提出之友台決議案，讚揚本年為台灣總統直選30周年，以及美國建國250周年，展現台灣對民主價值的韌性與堅定承諾，肯定台灣民主對亞太地區的和平與繁榮至關重要。這是加州州議會繼2024及2025年後，連續第三年通過友台決議案。

決議文首先紀念台灣與加州締結姊妹州42周年及台裔美人傳統周26周年，讚揚雙方在經貿、科技、教育、觀光與文化領域緊密的友好情誼，亦肯定台裔美國人社群堅定支持民主、人權及法治，展現非凡韌性及對民主價值的承諾，啟發無數來自加州及全球各地的人們。

該決議文指出，台灣是加州第三大貿易夥伴，也是加州第二大出口市場與第三大進口市場，州參議會由此肯定台灣社群長年對加州經濟成長與發展具有重大且不可磨滅的貢獻。

此外，台灣具能力及意願貢獻國際社會，盼有意義參與聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。州參議會將支持台灣透過適當方式貢獻國際社會，並促請加州政府開展與台灣在更多層面的合作。

有別於前兩年，本次決議文特別提到，今年為台灣總統直選30周年，也是美國建國250周年，是個值得慶賀的民主里程碑雙重慶典。州參議會也瞭解，本年是台灣關係法通過第47周年，該法協助維護西太平洋地區的和平、安全與穩定，促進台灣與美國人民在商業、文化與其他關係的持續深化，肯定台灣的民主對亞太地區的和平與繁榮至關重要。

駐舊金山及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處去年共同合作邀請多位加州州參議員訪問台灣。經文處指出，州參議會連續三年通過友台決議，並肯定台、加州及台美共享自由民主價值的重要夥伴關係，對雙方未來進一步強化於各領域的交流具正面意義。

精華 FAQ

  • 決議特別肯定台灣總統直選30周年，也呼應美國建國250周年，指出兩者都是值得慶賀的民主里程碑，並強調台灣民主對亞太和平與繁榮的重要性。

  • 決議紀念台灣與加州締結姊妹州42周年與台裔美人傳統周26周年，並讚揚雙方在經貿、科技、教育、觀光與文化等領域關係密切。

  • 決議支持台灣以適當方式貢獻國際社會，並盼其有意義參與聯合國、世衛、國際民航組織、國際刑警組織及氣候公約等組織。

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