我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（...
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州為慶祝六月節與建國250周年，30餘州立歷史公園免費開放至年底。
  • 重點二：紐森發放特別版Historian Passport，回擊川普試圖刪改美國歷史的作法。
  • 重點三：民眾可至ReserveCalifornia申請通行證，最多四人入場且可用至2026年底。

為慶祝「六月節」（Juneteenth，6月19日，又稱「解放黑奴紀念日」）和「獨立宣言」簽署250周年，加州30多個州立歷史公園將免費開放，無限次使用至今年底。

LAist報導加州州長辦公室發布的新聞稿稱，州長加紐森宣布免費發放「探尋歷史人通行證特別版」（special edition Historian Passport），原本收費通常為50美元，現在可豁免。紐森以此措施，回擊川普總統企圖「篡改歷史」之舉。

川普自就職以來，已下令全美的國家公園管理局工作人員，從公園、紀念碑和紀念館中，移除任何對美國人形象造成負面影響的內容。但紐森卻在新聞稿中指出：「加州不會迴避令人不悅的事實和令人不快的歷史——事實上，我們擁抱它們，並從中吸取教訓。」

截至7月6日，加州居民可以免費下載州立歷史公園通行證，每張免費證最多可供四人入場參觀，並可在2026年底前無限次使用。

免費通行證適用的州立歷史公園超過30個，包括奧隆帕利公園（Olompali）和馬拉科夫迪金斯公園（Malakoff Diggins）等。這些公園不僅可供戶外休閒之用，還提供具有教育意義的加州歷史資訊。例如，在傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park），就是一棟古老的磚屋遺跡，座落在木柵欄後，伴著傍邊高樹，而磚屋前面設有告示牌，作出圖文並茂的簡介解說。

這些公園大多講述加州的文化或原住民歷史，從教堂和博物館到寺廟，還有引發加州淘金熱的遺址，展現歷史的多個面向。

這次是紐森第二次做出與川普總統相違背的歷史公園免費進場舉措。今年較早時，紐森也在「馬丁路德金紀念日」實行免費進入加州公園的政策，以抗衡川普總統把免費進入國家公園的日期中，刪去包括馬丁路德金紀念日在內的一些日期，但卻把自己的生日日期加入其中。

加州民眾要取得免費歷史公園通行證，須先到預約網站ReserveCalifornia.com開立帳戶，再進入「預購通行證」（Advance Passes）頁面，從下拉式選單中選擇「探尋歷史人通行證特別版」（Special Edition Historian Passport）。

之後，申請者會收到電郵，附有免費通行證的PDF附件。加州政府建議列印此PDF檔，以供入場時展示之用，亦可在手機上出示文件。然而，由於許多州立歷史公園的手機訊號接收較差，入園者有可能無法進到手機內的電郵去尋找此文件，因此建議把這PDF檔截圖後，保存到手機上。

精華 FAQ

  • 主要是慶祝六月節與《獨立宣言》簽署250周年，同時也藉由免費開放州立歷史公園，表達加州對保存歷史與面對不悅事實的立場。

  • 居民可免費下載特別版Historian Passport，每張證最多供四人入場，並可無限次使用至2026年底，適用於30多個州立歷史公園。

  • 需先到ReserveCalifornia.com建立帳戶，再進入預購通行證頁面選擇特別版Historian Passport，之後會收到附PDF的電郵，建議列印或截圖保存。

加州 川普 紐森

上一則

舊金山海灘現「瘋狗浪」 母女遭捲入海中

下一則

縣警合約 庫比蒂諾將延至9月底

延伸閱讀

50元「歷史護照」免費領 一家四口暢遊30多座加州史蹟公園

50元「歷史護照」免費領 一家四口暢遊30多座加州史蹟公園
6月這天日曆上標紅字 我能放假嗎？

6月這天日曆上標紅字 我能放假嗎？
封面故事／迎建國250年 訪3總統故居

封面故事／迎建國250年 訪3總統故居
周末好去處╱春捲蛋奶餡餅節、六月節周末登場

周末好去處╱春捲蛋奶餡餅節、六月節周末登場
拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館

拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區