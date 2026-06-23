慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州為慶祝六月節與建國250周年，30餘州立歷史公園免費開放至年底。

加州為慶祝六月節與建國250周年，30餘州立歷史公園免費開放至年底。 重點二： 紐森發放特別版Historian Passport，回擊川普試圖刪改美國歷史的作法。

紐森發放特別版Historian Passport，回擊川普試圖刪改美國歷史的作法。 重點三：民眾可至ReserveCalifornia申請通行證，最多四人入場且可用至2026年底。

為慶祝「六月節」（Juneteenth，6月19日，又稱「解放黑奴紀念日」）和「獨立宣言」簽署250周年，加州 30多個州立歷史公園將免費開放，無限次使用至今年底。

LAist報導加州州長辦公室發布的新聞稿稱，州長加紐森 宣布免費發放「探尋歷史人通行證特別版」（special edition Historian Passport），原本收費通常為50美元，現在可豁免。紐森以此措施，回擊川普 總統企圖「篡改歷史」之舉。

川普自就職以來，已下令全美的國家公園管理局工作人員，從公園、紀念碑和紀念館中，移除任何對美國人形象造成負面影響的內容。但紐森卻在新聞稿中指出：「加州不會迴避令人不悅的事實和令人不快的歷史——事實上，我們擁抱它們，並從中吸取教訓。」

截至7月6日，加州居民可以免費下載州立歷史公園通行證，每張免費證最多可供四人入場參觀，並可在2026年底前無限次使用。

免費通行證適用的州立歷史公園超過30個，包括奧隆帕利公園（Olompali）和馬拉科夫迪金斯公園（Malakoff Diggins）等。這些公園不僅可供戶外休閒之用，還提供具有教育意義的加州歷史資訊。例如，在傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park），就是一棟古老的磚屋遺跡，座落在木柵欄後，伴著傍邊高樹，而磚屋前面設有告示牌，作出圖文並茂的簡介解說。

這些公園大多講述加州的文化或原住民歷史，從教堂和博物館到寺廟，還有引發加州淘金熱的遺址，展現歷史的多個面向。

這次是紐森第二次做出與川普總統相違背的歷史公園免費進場舉措。今年較早時，紐森也在「馬丁路德金紀念日」實行免費進入加州公園的政策，以抗衡川普總統把免費進入國家公園的日期中，刪去包括馬丁路德金紀念日在內的一些日期，但卻把自己的生日日期加入其中。

加州民眾要取得免費歷史公園通行證，須先到預約網站ReserveCalifornia.com開立帳戶，再進入「預購通行證」（Advance Passes）頁面，從下拉式選單中選擇「探尋歷史人通行證特別版」（Special Edition Historian Passport）。

之後，申請者會收到電郵，附有免費通行證的PDF附件。加州政府建議列印此PDF檔，以供入場時展示之用，亦可在手機上出示文件。然而，由於許多州立歷史公園的手機訊號接收較差，入園者有可能無法進到手機內的電郵去尋找此文件，因此建議把這PDF檔截圖後，保存到手機上。