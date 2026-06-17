灣區餐飲峰會 提供華裔業者生存指南

第八屆TOA灣區餐飲峰會15日在聖他克拉拉市的深圳灣創新中心舉辦，超過350名餐飲從業者參與。（記者王子涵／攝影）

第八屆TOA灣區 餐飲峰會15日在聖他克拉拉市的深圳灣創新中心（Shenzhen Bay Innovation Center）舉辦，超過350名餐飲從業者參與，探討在客流下滑、成本上漲、競爭加劇的當下，如何幫助餐飲企業維持生存並持續增長。

峰會邀請深圳灣創新中心創始人Le Ma、中國駐舊金山 總領館文化參贊王文輝、鯉魚門、UME TEA等20多家餐飲品牌的創始人及從業者分享。

王文輝表示，很高興看到除了傳統的餐飲企業，還有機器人、管理軟件等服務商共同幫助中餐企業出海，為灣區帶來更多更多的活力。他表示，相對國內十分內捲的商業環境，中餐在美國市場大有可為。

中美餐飲食品行業峰會（TOA）創始人胡愛玲（Cosmo Hu）向表示，她觀察到在經濟周期壓力下，更多的新人進入到餐飲行業之中，但缺乏系統性的餐飲管理知識。她希望通過峰會的分享，幫助業者跳脫出後廚的一畝三分地，學習專業的連鎖餐飲業者如何管理企業。 胡愛玲表示，她仍看好中餐在美國的蓬勃發展。（胡愛玲提供）

胡愛玲強調，飲食的背後是文化，當中國速度遇上契約精神，文化上的衝擊是對每一個業者的挑戰。

「在美國開張一家全新門店從八個月到18個月都有正常的，而中國老闆認為兩天就能落地，這是一個結構和系統化的問題，這就是美國的速度，是沒辦法改變的。」胡愛玲說，「但相對的，如果營運得當，美國的餐飲能生存十年二十年，但在中國可能在極短時間內被淘汰。」

得益於灣區龐大的華裔 人口，以及源源不斷的新移民，更多來自中國的連鎖餐飲企業紛紛在包括聖馬刁、密爾布瑞、庫比蒂諾、密爾比達等市的市中心擴張門店，在受到當地華人追捧的同時，餐飲企業也面臨著與當地法律、文化、企業宣傳等水土不服的窘境。

胡愛玲表示，儘管首批嘗試的中餐企業可能已經失敗，但這些經驗都成為後繼者的寶貴經驗，隨著更多成熟企業的入局，她仍看好中餐在美國的蓬勃發展。