我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

灣區富裕郊區城市 變成小印度

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東灣的聖拉蒙、都布林、丹維爾、布利桑頓和利佛摩，迅速發展成為加州最重要的印裔美國...
東灣的聖拉蒙、都布林、丹維爾、布利桑頓和利佛摩，迅速發展成為加州最重要的印裔美國人聚居地。（Google Maps）

印度移民及後裔在科技業中扮演重要角色，灣區的一些富裕郊區城市已成為印度的縮影。

舊金山紀事報報導，莫漢拉傑（Sharmila Mohanraj）24歲從印度移民到東灣的康科德市時，她常常感到孤獨。當丈夫上班時，她很難找到一個可以和她一起消磨時光的印度社群，更別提找到會說她母語泰米爾語（Tamil）的人了。

近20年後的今天，情況已截然不同。莫漢拉傑現在居住的三谷地區，是加州發展最快的城市之一。高收入的專業人士能夠負擔得起這些新建的郊區住宅，正是推動其發展的動力。這些專業人士中，亞裔美國人，尤其是印度裔美國人，佔據了相當大的比例，許多人正在東灣的綠地和廣闊空間中重現矽谷的生活方式。

結果是，東灣的這幾個城市，包括聖拉蒙、都布林、丹維爾、布利桑頓和利佛摩，迅速發展成為加州最重要的印裔美國人聚居地，其速度遠超佛利蒙或聖塔克拉拉谷西側等早期形成的印裔聚居區。

20年前這些城市的白人和拉丁裔人口比例很高。如今，該地區約有18%的人口為印裔。都布林、布利桑頓和聖拉蒙名列加州十大亞裔人口比例至少達到30%的城市。

莫漢拉吉決心將泰米爾語以及她所認同的文化和傳統傳給她的孩子。當她和丈夫生下女兒後，她便透過電影和音樂引導女兒學習這門語言。2010年一家人搬到布利桑頓後，她發現了瓦伊蓋泰米爾學校（Vaigai Tamil School）。她將女兒（現已22歲）和兒子（現已16歲）分別在他們3歲時送入該校就讀。

當時這所學校規模相對較小，在布利桑頓只有一個校區，學生人數不足百人。如今，該校在三個校區擁有820名學生，並在聖拉蒙和利弗莫爾設有分校。學校的擴張得益於其服務對象——三谷地區的印度裔美國人社區的蓬勃發展，以及許多家長重視讓孩子接觸印度本土的語言和文化。

學習的語言不僅限於泰米爾語，三谷地區的印度裔家庭構成了一個多元化的印度裔群體，他們透過寺廟、課後輔導班和語言學校等途徑，讓孩子學習旁遮普語（Punjabi）、印度語（Hindi）、泰盧固語（Telugu）和其他語言。

灣區 印度 移民

上一則

離奇…聖荷西動漫展參與者賣「腳汁」 1小時售罄

下一則

加稅籌錢救Muni提案連署達標 11/3選民表決

延伸閱讀

簽證和入籍受阻 印度裔移民憂中圖強

簽證和入籍受阻 印度裔移民憂中圖強
印度裔賽特競選聯邦眾議員 走進華埠爭取選票

印度裔賽特競選聯邦眾議員 走進華埠爭取選票
沙加緬度人口成長快 郊區雙城佛爾森、溫特斯最突出

沙加緬度人口成長快 郊區雙城佛爾森、溫特斯最突出
白人少女自學中文2年 華語點餐旁人驚訝

白人少女自學中文2年 華語點餐旁人驚訝
灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

熱門新聞

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮