加州州長參選人貝西拉 擬推動加快建房

前聯邦衛生與公眾服務部長貝西拉，強調加州將成為聯邦削減醫療保障後的最後防線。（本報資料照片）

前拜登政府衛生及公共服務部 部長、前加州 檢察長貝西拉 （Xavier Becerra）近日接受ACoM族裔及社區媒體採訪，闡述其競選加州州長主張。他表示，加州需要一名能重新點燃「可能性」的州長，「讓努力工作足以幫助你建立能長久維持的生活」。

貝西拉說，若當選州長，第一項行政行動將是針對住房宣布「緊急狀態」，推動加快興建住房。他指出，加州目前約有4萬個住房單位已準備動工，但缺乏融資，「我會立即與州議會合作，看看是否能找到資源，讓這些項目真正動工。」他並表示，住房緊急狀態期間，還會尋求凍結水電費率及房屋保險保費，因為許多家庭已無法理解「水電與保險價格為何螺旋式上升」。

在移民議題上，貝西拉批評川普政府的移民執法政策，稱若聯邦政府重啟大規模移民打擊，他將與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）合作，保護移民家庭權益。

他說，ICE雖是聯邦機構，「仍必須遵守憲法，也必須在越權時尊重州法。」貝西拉說，自己作為移民之子，理解權利不被尊重時的感受，將確保移民家庭知道「他們受到保護」。

醫療方面，貝西拉否認自己曾放棄支持單一支付者制度，稱相關說法是對其立場的扭曲。他表示，自己早在1993年即共同支持「全民醫保」（Medicare for All）相關立法，「我在公共服務生涯中一直立場一致。」他說，最有效率的醫療制度應盡量移除不必要的中間環節，降低成本並擴大醫療可及性。

談及Medi-Cal，貝西拉表示，若擔任州長，將保護努力工作的移民家庭取得醫療服務。他說，「如果你在加州努力工作，對我來說，你來自哪裡、來了多久並不重要，你都應該取得所需醫療。」他並警告，若大量民眾失去醫保，只會迫使更多人使用最昂貴的急診室，最終由加州納稅人承擔成本。

對於無家可歸問題，貝西拉表示，州府應要求地方政府對相關撥款負責，擴大有效項目、關閉無成果項目。他強調，防止民眾流落街頭，比事後把人從街頭救回更有效，「我會盡一切努力，協助那些即將失去住所的家庭保持住房。」

貝西拉最後表示，自己是移民之子，來自工薪家庭，父親是工會成員，母親18歲才來到美國。他說，自己的任務是恢復加州夢，讓家庭相信，只要努力工作，就能買房、送孩子上大學，並在加州退休。