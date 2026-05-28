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傳奇滑板手強生去世 得年49歲

編譯組／綜合報導
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職業滑板手強生去世，滑板界有很多向他致敬的圖片或視頻。（取自BOARDWORLD...
職業滑板手強生去世，滑板界有很多向他致敬的圖片或視頻。（取自BOARDWORLD臉書）

據Thrasher雜誌報導，具有深遠影響力的職業滑板手強生（Marc Johnson）去世，享年49歲。他富有創意的街式滑板風格以及與聖荷西的深厚淵源，共同塑造了灣區的滑板文化。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，強生的死訊於周二公布，悼文由其老友兼職業滑板手巴萊塔（Louie Barletta）撰寫。具體死因尚未公布。

「他是滑板界最才華橫溢、最具創造力的人物之一，」巴萊塔在「Thrasher」雜誌發布的聲明中寫道。

強生曾活躍於聖荷西滑板圈，該圈子孕育了「Tilt Mode Army」，一個由滑板手和電影製作人組成的鬆散團體，他們的視頻將高難度的街頭滑板技巧與幽默、個性以及鮮明的北加州風格完美融合。該團隊的作品為聖荷西在滑板史上贏得了長久的地位。

巴萊塔寫道，強生不到一個月前曾造訪聖荷西，當時看起來「清醒、健康且充滿活力」。會面中，兩人追憶往昔，強生對未來似乎充滿期待。

強生1977年1月6日出生於北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆市（Winston-Salem, N.C.），他從艱難的童年時期一路奮鬥，最終成為街頭滑板界最具影響力的人物之一。他以技術精準、動作選擇獨特以及滑手們會逐幀研究的視頻片段而聞名。

強生的全國知名度在2007年達到頂峰，當時Thrasher雜誌授予他「年度滑手」（Skater of the Year）稱號，這是滑板界最令人嚮往的榮譽之一。同年，他在Lakai Footwear製作的街頭滑板視頻Fully Flared中的片段，成為了那個時代最具代表性的視頻片段之一。

但強生也異常坦率地談及職業滑板運動帶來的情感和經濟壓力，還談到了康復。當被問及飲酒問題時，強生說：「我已經戒酒很久了。」

巴萊塔的悼文寫道：「他告訴我，希望人們記住的是他的滑板技藝，而非他的失敗或不足。」

「毫無疑問，馬克·強生是我生命中最具影響力的人，」巴萊塔寫道，「他所做的一切都是藝術。」

灣區 北卡羅來納州 聖荷西

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