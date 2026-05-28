星宇航空史奴比主題航班 預計暑假回歸

登機證推出「春夏」與「秋冬」雙版本設計。（星宇航空提供）

星宇航空 （STARLUX Airlines）宣布，再度攜手史奴比推出主題航班。全新一季史奴比主題航班將自7月1日至12月31日於全航線啟航（洛杉磯 、安大略出發及STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫除外），以「走過四季，遍及全球」（Across Seasons, Across the World）為主題，結合「春夏」與「秋冬」四季風景，打造全新飛行體驗，也替今年暑假旅遊市場再添話題。

此次主題航班延續史奴比飛行員風格，從登機證、行李吊牌、機上迎賓畫面，到紙杯、紙巾與餐點包裝等備品全面換裝，並推出「春夏」與「秋冬」雙版本設計；旅客登機後，不僅能在機艙內看見滿滿的《花生漫畫》（Peanuts）角色元素、隨機出現的限定設計，也讓每趟飛行多了蒐集驚喜與拍照打卡樂趣。

星宇航空2024年首次推出史奴比主題航班，前兩年分別以「天際飛行」與「星際之旅」為主題，今年則回到旅行本身，透過四季景色與世界航點概念，讓史奴比與查理布朗等角色穿梭於不同旅途場景中，營造更輕鬆療癒的飛行氛圍。

除了機上體驗外，今年也同步推出多款全新限定商品，包括飛行飄帶三入組、角色別針組、保溫杯與購物袋等周邊；其中以史奴比飛行員造型為主題的飄帶與別針系列，也延續航空旅行元素與收藏風格，成為此次聯名商品的亮點之一。

星宇航空指出，自推出史奴比主題航班後，吸引不少海外旅客特地搭乘體驗，也成為許多返台旅客關注的話題；此次全新四季主題航班上線後，相關聯名商品也將自7月起陸續於星宇小舖與機上免稅品登場。

此外，台灣7-ELEVEN也將同步推出星宇航空與史奴比聯名系列福袋，內容包括托特包、造型抱枕、行李箱及迷你扭蛋機等商品，延續此次四季主題的度假與旅行風格，也讓返台旅客從搭機到返台期間，都能感受這波聯名熱潮。

今年同步推出多款全新限定商品：飛行飄帶三入組與角色別針組，延續航空旅行元素與收藏風格。（星宇航空提供）

全新一季史奴比主題航班以「走過四季，遍及全球」為主題，結合「春夏」與「秋冬」四季風景。（星宇航空提供）

台灣7-ELEVEN也將同步推出星宇航空與史奴比聯名系列福袋：托特包、造型抱枕、行李箱及迷你扭蛋機等商品。（星宇航空提供）

機艙內滿滿的《花生漫畫》角色元素，迎接乘客登機。（星宇航空提供）