我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

星宇航空史奴比主題航班 預計暑假回歸

記者王湘涵/灣區報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
登機證推出「春夏」與「秋冬」雙版本設計。（星宇航空提供）
登機證推出「春夏」與「秋冬」雙版本設計。（星宇航空提供）

星宇航空（STARLUX Airlines）宣布，再度攜手史奴比推出主題航班。全新一季史奴比主題航班將自7月1日至12月31日於全航線啟航（洛杉磯、安大略出發及STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫除外），以「走過四季，遍及全球」（Across Seasons, Across the World）為主題，結合「春夏」與「秋冬」四季風景，打造全新飛行體驗，也替今年暑假旅遊市場再添話題。

此次主題航班延續史奴比飛行員風格，從登機證、行李吊牌、機上迎賓畫面，到紙杯、紙巾與餐點包裝等備品全面換裝，並推出「春夏」與「秋冬」雙版本設計；旅客登機後，不僅能在機艙內看見滿滿的《花生漫畫》（Peanuts）角色元素、隨機出現的限定設計，也讓每趟飛行多了蒐集驚喜與拍照打卡樂趣。

星宇航空2024年首次推出史奴比主題航班，前兩年分別以「天際飛行」與「星際之旅」為主題，今年則回到旅行本身，透過四季景色與世界航點概念，讓史奴比與查理布朗等角色穿梭於不同旅途場景中，營造更輕鬆療癒的飛行氛圍。

除了機上體驗外，今年也同步推出多款全新限定商品，包括飛行飄帶三入組、角色別針組、保溫杯與購物袋等周邊；其中以史奴比飛行員造型為主題的飄帶與別針系列，也延續航空旅行元素與收藏風格，成為此次聯名商品的亮點之一。

星宇航空指出，自推出史奴比主題航班後，吸引不少海外旅客特地搭乘體驗，也成為許多返台旅客關注的話題；此次全新四季主題航班上線後，相關聯名商品也將自7月起陸續於星宇小舖與機上免稅品登場。

此外，台灣7-ELEVEN也將同步推出星宇航空與史奴比聯名系列福袋，內容包括托特包、造型抱枕、行李箱及迷你扭蛋機等商品，延續此次四季主題的度假與旅行風格，也讓返台旅客從搭機到返台期間，都能感受這波聯名熱潮。

今年同步推出多款全新限定商品：飛行飄帶三入組與角色別針組，延續航空旅行元素與收藏...
今年同步推出多款全新限定商品：飛行飄帶三入組與角色別針組，延續航空旅行元素與收藏風格。（星宇航空提供）

全新一季史奴比主題航班以「走過四季，遍及全球」為主題，結合「春夏」與「秋冬」四季...
全新一季史奴比主題航班以「走過四季，遍及全球」為主題，結合「春夏」與「秋冬」四季風景。（星宇航空提供）

台灣7-ELEVEN也將同步推出星宇航空與史奴比聯名系列福袋：托特包、造型抱枕、...
台灣7-ELEVEN也將同步推出星宇航空與史奴比聯名系列福袋：托特包、造型抱枕、行李箱及迷你扭蛋機等商品。（星宇航空提供）

機艙內滿滿的《花生漫畫》角色元素，迎接乘客登機。（星宇航空提供）
機艙內滿滿的《花生漫畫》角色元素，迎接乘客登機。（星宇航空提供）

紙杯、紙巾與餐點包裝等備品全面換裝。（星宇航空提供）
紙杯、紙巾與餐點包裝等備品全面換裝。（星宇航空提供）

洛杉磯 星宇航空

上一則

曾惹民怨… 科技人巴士頻率驟減40%

下一則

初夏採果季登場 東灣櫻桃園人氣旺

延伸閱讀

迪士尼夏季旅程 「飛躍美國」7/2限時推出

迪士尼夏季旅程 「飛躍美國」7/2限時推出
台灣直飛帶動 安大略機場成物流重心

台灣直飛帶動 安大略機場成物流重心
HopeGoo兩週年慶推出「機票盲盒」 以創新互動與夏日特惠回饋香港用戶

HopeGoo兩週年慶推出「機票盲盒」 以創新互動與夏日特惠回饋香港用戶
德州燒烤拚氣泡雞尾酒 機上美食戰開打

德州燒烤拚氣泡雞尾酒 機上美食戰開打
疑乘客鬧事 洛城飛上海航班迫降西雅圖

疑乘客鬧事 洛城飛上海航班迫降西雅圖

熱門新聞

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
一名男子與一名女子週六被發現陳屍於停放在聖荷西州立大學停車場的一輛車內，死者並非聖荷西州大學生或教職員。（取自谷歌街景）

一男一女死於聖荷西州立大學停車庫的車中

2026-05-24 19:41

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜