走訪聖塔路薩 感受「史奴比之父」軌跡

入口處高達兩層樓「查理布朗與露西」的巨型壁畫。（記者王湘涵/攝影）

位於北加州 蘇諾瑪縣的聖塔路薩，不僅吸引《Peanuts》漫畫迷前來朝聖，也能在這座灣區 小鎮裡，感受「史奴比之父」舒茲（Charles M. Schulz）留下的生活足跡。從博物館、冰宮、到Warm Puppy Café至今仍保留的專屬座位，這位漫畫家留下的不只是經典作品，也讓《Peanuts》文化持續活在城市日常之中。

Charles M. Schulz Museum & Research Center是許多人造訪聖塔路薩的第一站，館內收藏大量《Peanuts》原稿、舒茲生前物件與創作資料，入口處高達兩層樓「查理布朗與露西」的巨型壁畫，近看則是以數千格的小漫畫拼貼而成，成為館內最具代表性的地標之一。除了常設展，館內也會定期更換不同主題展覽，從漫畫創作技法、角色演變到不同年代的《Peanuts》發展歷程，讓博物館不只是保存經典角色，也持續重新整理與介紹舒茲的創作世界。

目前展出的《Peanuts Evolution：The 1990s》特展，便聚焦舒茲晚期創作風格與角色演變，讓觀眾重新看見《Peanuts》不同年代的創作歷程。除了漫畫內容，博物館內也展示大量原稿細節，包括鉛筆草稿線、修正液痕跡、文字剪貼與傳統Zipatone灰階技法等，在AI與數位繪圖普及的今日，這些帶有手工痕跡的漫畫原稿與創作方式，也成為特別珍貴的收藏。

館內二樓重新還原舒茲當年的工作室空間，包括畫桌、書架與創作環境；甚至收藏舒茲1951年為女兒親手繪製的育兒房壁畫，這面原本位於住家中的牆畫，在多年後被後續屋主發現並重新修復，最後移至博物館保存，也讓參觀者可以看見舒茲工作與家庭生活的一面。

史奴比的原型其實是米格魯犬，在舒茲筆下，逐漸從一般小狗演變成擁有豐富幻想世界與人格特色的經典角色，也讓《Peanuts》成為跨越世代的漫畫作品，館內除了經典人物角色外，也介紹史奴比家族角色與不同年代的漫畫演變，讓粉絲再次認識《Peanuts》的漫畫世界。

除了漫畫創作，滑冰與冰上曲棍球也對舒茲極為重要，博物館內展示他生前使用的冰球裝備、球衣與相關收藏；他更於1969年興建紅木帝國冰宮，也被稱為史奴比冰宮（Snoopy′s Home Ice），長年開放社區居民滑冰、打球與參與青少年課程。舒茲本人不僅經常下場打球，也曾擔任裁判，後來更因推廣冰球運動，入選美國冰球名人堂。

面向冰宮的Warm Puppy Café，同樣保留著舒茲的個人痕跡，這間咖啡館是他生前經常用餐的地方，固定的座位至今仍以他從小的暱稱「Sparky′s Table」名義保留，桌上擺放照片與介紹牌，讓許多人在這座灣區小鎮裡，看見這位「史奴比之父」晚年真實生活過的痕跡。

有一櫃特別展示舒茲生前使用的冰球裝備、球衣與相關收藏。（記者王湘涵/攝影）

史奴比的經典小屋。（記者王湘涵/攝影）

「史奴比之父」舒茲（Charles M. Schulz）晚年在灣區小鎮聖他路薩留下許多生活足跡。（記者王湘涵/攝影）

咖啡廳內固定的座位席至今仍以「Sparky′s Table」名義保留。（記者王湘涵/攝影）

近看是以數千格的小漫畫拼貼而成，成為館內最具代表性的地標之一。（記者王湘涵/攝影）

史奴比冰宮（Snoopy’s Home Ice），長年開放社區居民滑冰、打球與參與青少年課程。（記者王湘涵/攝影）

館內收藏舒茲為女兒親手繪製的育兒房壁畫，被後續屋主重新修復，最後移至博物館保存。（記者王湘涵/攝影）

Warm Puppy Café外可愛的史奴比庭園造景。（記者王湘涵/攝影）

舒茲當年的工作室空間，還原畫桌、書架與創作環境。（記者王湘涵/攝影）

博物館內展示大量原稿細節，包括鉛筆草稿線等。（記者王湘涵/攝影）

現場展示漫畫原稿和當時報紙上連載的對照。（記者王湘涵/攝影）

經典史奴比角色花窗。（記者王湘涵/攝影）

冰宮內有經典的史奴比計分板。（記者王湘涵/攝影）