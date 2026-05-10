華女持綠卡遊南美 智利登機被地勤拒絕

持合法綠卡卻因智利機場人員誤判遭拒登機，加州華人旅客被迫自費改票、行程延誤。（受訪者提供）

一趟原本輕鬆的南美旅遊，卻因機場人員對證件規定理解不一，加上語言溝通不暢，讓華人 張女士多花冤枉錢，也耽誤整整一天行程。

居住在聖蓋博谷地區的張女士表示，她與一名從中國來美探訪的朋友相約前往南美洲旅遊。她本人已在美國生活多年，持有永久居民身分（綠卡 ），同行朋友則持有效美國旅遊簽證 。根據出行前做的研究，她們要去的南美國家，只要持有美國綠卡或有效美國簽證，在符合條件下可入境旅遊。

張女士指出，一行人原計畫從智利的聖地亞哥（Santiago）飛往秘魯的利馬（Lima）。當天早上，她和朋友已順利在機場櫃台完成報到並取得登機證，但就在登機前的最後查驗環節，卻發生狀況。

「當時工作人員要求再次出示入境相關證件，」張女士說，朋友出示美國簽證後順利登機，但她出示綠卡時，對方卻堅持「一定要看簽證」，不接受綠卡作為入境憑證。

張女士表示，她曾試圖解釋綠卡同樣符合入境條件，但由於自己不會西班牙語且英語能力有限，加上現場人員英語溝通能力也不足，雙方難以有效交流。她說：「講了很多遍，對方還是只認簽證，最後就是不讓我上飛機。」

經多方協調後，機場人員才確認持綠卡確實可以入境，但表示無法幫忙改簽，張女士只能自掏腰包約140美元重新購票。（受訪者提供）

被迫花140元 重新購票

最終，張女士被迫滯留現場，錯過原定航班。經多方協調後，機場人員才確認持綠卡可入境，但為時已晚。她只能改搭當天下午的航班，而現場工作人員還表示無法改簽，讓她只能自掏腰包約140美元重新購票。張女士說：「其實也許能投訴或申請退款，但我覺得太麻煩，加上語言也不方便，就當花錢買教訓了。」

另一個狀況是行李托運環節也出現錯誤。張女士指出，她和朋友的行李標籤被貼錯，導致先行抵達利馬的朋友誤領了她的行李，而朋友自己的行李則未能及時取回，只能等張女士抵達後再處理。

這一連串狀況，使原本規畫好的行程被迫延後一天。張女士表示，除了經濟損失與時間耽誤外，也讓原本開心的旅程有了挫折感。

根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association）所建立的Timatic資料庫規則，航空公司在辦理值機及登機查驗時，通常會依據該系統查核旅客是否符合入境條件。若現場人員未能正確查詢或理解相關規定。資訊未及時更新，即使旅客持有合法證件，仍可能在登機環節遭拒。

誤判被拒載 可提申訴

實務上，航空公司，如張女士選擇的拉美航空（LATAM Airlines）依其運輸條款，有權要求旅客提供完整旅行文件，否則可拒絕登機。但航班維權平台AirAdvisor也指出，若旅客實際符合入境資格，卻因航空公司誤判而被拒載，可向航空公司提出申訴，要求退還改簽費用或相關損失。

根據ChatGPT資訊，國際航空運輸協會是全球航空公司組成的非營利產業組織，目前擁有約300家會員航空公司，涵蓋全球約八成航空運量，主要負責制定國際航空業的通用標準，包括電子機票、行李規範及機場三碼代號等，並建立全球票務結算系統，促進航空公司與旅行業者之間的資金往來，但不具政府監管或執法權限。該協會也推動飛安認證與營運規範，提供產業數據分析，並代表航空業與各國政府及機場協調政策與發展方向。