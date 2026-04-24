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聖荷西寄養家庭涉虐死幼兒 聖縣對逾10社工被停職調查

編譯組／綜合報導
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聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(...
聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(取材自Pexels)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在一名幼兒於寄養家庭中死亡後，聖塔克拉拉縣兒童福利機構已對至少10名社工（包括主管和經理）實施行政停職。工會領導人稱此舉極為罕見，而該部門領導層正因這起悲劇面臨猛烈抨擊及多項調查。

縣雇員管理協會（CEMA）表示，在縣政府調查兩歲幼兒傑克森華雷斯（Jaxon Juarez）死亡事件期間，這些員工處於帶薪停職狀態，且此舉不被視為紀律處分。

此次調查旨在查明，社工為何將這名幼兒安置在一名聖荷西親屬家中，因為該親屬曾因重罪危害兒童罪有犯罪記錄；以及在幼兒由其照料六周期間，社工是否忽略了其他預警信號。這名40歲女子2014年的重罪定罪涉及酒後駕車，當時她一歲的女兒坐在後座。兒童福利專家表示，這一記錄本應使其喪失擔任寄養父母的資格。該女子的10幾歲兒子目前被控謀殺罪、六項性侵罪以及使用發圈實施的襲擊罪。

這名兒童的死亡引發了兒童權益倡導者和民權領袖的強烈抗議，他們要求追究責任。傑克森的死亡是自2023年以來該縣照管下的第三起兒童死亡事件，這一數據促使地檢長羅森（Jeff Rosen）本周在少年拘留中心（Juvenile Hall）外高呼「夠了，夠了」，並呼籲對該機構展開刑事調查。

傑克森案的死因尚未公布，但地檢長辦公室表示，自2月下旬被安置在那裡以來，這名兒童曾「多次遭受性侵和身體虐待」，5日其「遍體鱗傷」的軀體在家中被發現時已無生命體徵。在依靠生命維持系統數日後，他於9日去世。

傑克森的祖母埃爾瓦·華雷斯（Elva Juarez）告訴信使報，她在3月下旬的一次監護探視中注意到傑克森脖子上有一道紅痕，並通知了社工。據她稱，該社工當時拍了照片，但縣政府拒絕證實這一說法。

這位祖母與傑克森的父親華雷斯（Albert Juarez）還指出，社工錯失了另一次保護傑克森的機會。在傑克森被發現失去意識的前兩天，那位女性寄養親屬曾因擔心他身上出現皮疹而帶他去了一家診所。當天下午，一名社工通過簡訊聯繫了父親，要求他簽署文件以允許進行更全面的檢查。但第二次檢查最終並未進行，傑克森隨後隨該親屬回家。

華雷斯稱，去年7月，即傑克森的母親因肝腎衰竭去世前一周，他的兒子被帶離了家。

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