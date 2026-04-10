擴展加州電動車充電站…零售業者Ionna收購聖荷西房地產

Ionna公司曾表示，計畫投資超過2億5000萬美元在加州開發電動車充電網絡。其已在聖荷西、舊金山、沙加緬度、聖地牙哥與西敏市，舉行電動車充電站啟動儀式，正式啟動在加州擴展計畫。(取材自Ionna.official臉書)

電動車 充電及零售營運商「Ionna」，收購位在聖荷西市中心西側一條繁忙街道上的一處房地產 。這項交易發生於公司剛宣布、決定將在加州擴張業務之際。

聖荷西信使報報導，根據3日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室文件顯示，Ionna公司以245萬美元，收購位在West San Carlos街與Buena Vista大道交口角落的汽車銷售點。

公共房地產記錄顯示，該房產地址分別在：1555 and 1557 West San Carlos街與 45 Buena Vista 大道。

「Ionna」提供電動車充電站，充電站、商店與休息室有時在同一地點營運，這種升級後的空間，為車主提供不僅是充電地方。

不過，聖荷西規劃部門存檔文件並未具體說明，Ionna公司計畫在West San Carlos地塊建造電動車充電園區的具體類型。

Ionna公司曾於2025年11月表示，計畫投資超過2億5000萬美元在加州開發電動車充電網絡。其已在聖荷西、舊金山、沙加緬度、聖地牙哥 與西敏市，舉行電動車充電站啟動儀式，正式啟動在加州擴展計畫。

Ionna公司也將在一些未公布的地點，推出稱為「Beacon」的旗艦充電站。

Ionna 的Beacon充電站，配備20個或更多充電位，所有充電位皆設有頂棚，並配置有垃圾桶、寵物糞便收集站、戶外休息區、洗手間、室內休息區及零售商店。也可能會提供戶外活動和當地藝術品展示。

Ionna 於 2024 年開始營運。 BMW、通用汽車(General Motors)、本田(Honda)、現代(Hyundai)、賓士(Mercedes-Benz)、Kia、Stellantis 與豐田(Toyota)等汽車製造商，聯合成立合資企業設立Ionna。