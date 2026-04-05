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儲蓄不足、生活成本上漲 退休人降級重返職場

編譯林思牧／綜合報導
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網約車服務的出現，讓很多退休者可以開車打零工賺取外快。 (圖像來源: Uber與...
網約車服務的出現，讓很多退休者可以開車打零工賺取外快。 (圖像來源: Uber與 Lyft官方網站)

有不少年長者現在是「退而不休」，他們以打零工（gig work）來賺錢貼補家用，其中有些是高學歷者，這是怎麼回事呢？

美聯社報導，在戈德堡（Stu Goldberg）開始他為優步開夜班之前，他會拿出筆記本，閱讀上面手寫的提醒事項：「別拿罰單。停止號誌前要完全停車，倒車小心。注意行人和自行車。」他今年74歲，擁有神經心理學博士學位，並且曾經營自己的公司數十年。

他從未想過退休後會變成司機，專門接送陌生人。但經濟狀況並不如他所願，於是他只能盡力適應現狀，在紐約的夜色中穿梭，為乘客提供接送服務。他是近年來愈來愈多「退而重返職場」的美國人之一，他們在醫院、大學和企業工作數十年後，由於退休儲蓄不足、生活成本上漲以及渴望保持活力，選擇重返工作崗位，而且似乎是被降了好幾級。

有些人透過應用程式或數位平台尋找零工或合約工。送貨、照顧寵物或幫人疊衣服等工作很適合他們，因為他們可以自己安排時間，想工作就工作，不想做就不做。

「人的壽命更長了，所以人們工作的時間也更長，因為他們必須為這些額外的歲月提供資金，」非營利組織AARP的財務韌性副總裁羅斯科夫斯基（Carly Roszkowski）說，「對大多數人來說，退休曾是一個他們努力奮鬥的目標，但實際上，這對大多數人來說並不現實。」

戈德堡在結束他的軟體和電話行銷公司後，想從事教職工作。但他需要比偶爾做兼職統計學教授的收入更高的薪水。「這時優步出現了，對我來說這不失為一個好選擇，因為我開車很自在」，他說，「我覺得這可能是一個賺錢的好方法，而且還能保留大部分收入。 」

根據美國退休人員協會（AARP）2025年1月進行的一項調查，約有五分之一的50歲以上未退休者表示他們根本沒有退休儲蓄。就業專家表示，零工經濟有利有弊，包括工作保障有限以及薪資可能不足以支付工作開支。譬如，戈德堡在三周內三次撞上很深的坑洞，每次換輪胎都要花144美元。他說，儘管他有工作，但那幾周他還是賠了錢。如果哪天出個大車禍，那損失就更不知會是多少了。

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