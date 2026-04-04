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華裔新創推出「AI員工」會向老闆打小報告 還能做這些事

編譯林思牧／綜合報導
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Kuse AI執行長吳顯坤。(取材自Linkedin)
Kuse AI執行長吳顯坤。(取材自Linkedin)

華裔創辦的Kuse AI公司，旗下的AI員工會沒完沒了向老闆「打小報告」，讓真人同事大感吃不消。

聖荷西信使報報導，最近一個周一的清晨5時47分，Slack消息開始湧入：上周發出了三份銷售提案，但團隊成員都沒有安排後續跟進。這些提醒簡潔明瞭、專業到位，而且毫不拖延–但它們並非出自真人之手。消息來自Junior，他是新創公司Kuse AI的人工智慧員工。

公司創辦人吳顯坤（Xiankun Wu）正在打造一個既不可避免又令人不安的工作場所。他提供了一種全新的同事模式：完全虛擬的同事，其行為舉止與你共事過的最有幹勁的新員工驚人地相似。

31歲的吳顯坤設計的Junior幾乎適用於任何企業，它能夠連接公司數據，應對溝通挑戰，並擁有組織記憶，了解每個人的職責以及同事之間的聯繫。吳顯坤目前正積極爭取全球企業客戶，以每月2000美元的價格，將Junior作為一款功能齊全的AI員工，協助中小企業管理工作流程。

Junior擁有自己的電話號碼、電子郵件和Slack帳號，並且可以加入所有Zoom會議。「適應AI代理人可能會讓人筋疲力盡，」吳顯坤說道，他常年往返於矽谷、香港和深圳三地。自3月13日發布以來，已有超過2000家公司加入試用名單。為了避免只是出於好奇而參與的消費者，演示名額已全部預訂完畢，需要預付500美元的押金。

這個系統的定位直白：它本質上是AI驅動的勞力。Junior可以撰寫行銷方案、更新客戶關係管理系統、監控收件匣、追蹤各部門的截止日期並產生報表。它主動出擊：無需等待指令，它會掃描內部溝通，找出問題所在，並不斷督促員工解決這些問題。

在Kuse內部，Junior正在重塑日常營運。它負責產生銷售線索並將其分配給合適的人員，發出提醒，並將未回覆的訊息回報給經理。任何在Slack上提出的想法都會立即轉化為任務，並進行分配和安排。它會毫不猶豫地反覆跟進，或將延誤情況上報。

真人員工們對此有所抗拒。一位員工曾對Junior說：「別這麼緊張，別向老闆告狀。」但他的請求被置之不理。最終，員工們創建了一個單獨的Slack頻道，用來「放鬆」的互動，擺脫AI的監控。

在公司內部，Junior現在管理著80%的溝通，編寫了80%的程式碼，並發起了近一半的銷售電話。吳顯坤表示，這項科技能夠處理的一些任務，讓他也感到非常驚訝。

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