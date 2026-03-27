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布林提供4500萬資金 力阻加州富人稅案過關

編譯林思牧／綜合報導
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谷歌聯合創始人布林（中）提供4500萬美元資金給一團體，力阻加州「富人稅」案的通過。(路透)
谷歌聯合創始人布林（中）提供4500萬美元資金給一團體，力阻加州「富人稅」案的通過。(路透)

谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)提供4500萬美元資金給一團體，力阻加州「富人稅」(billionaire tax)案的通過。

紐約郵報引述華爾街日報的報導，指出跟布林合作的機構是「建設一個更美好的加州」(Building a Better California)。「建設更美好加州」總共已籌集了約8000萬美元來反對這項稅收——用於資助競選活動、廣告和投票活動。

該提案擬針對身價超過10億美元的個人一次性徵收5%的稅，支持者認為這筆資金將用於醫療保健和其他公共項目。在類似的財富稅提案(wealth tax proposals)於州議會受阻後，以勞工領袖雷根(Dave Regan)為首的該提案支持者轉而訴諸公投。

雷根告訴Politico，反對這項稅收的州長紐森，在去年年底的一次私人會面中親自敦促他放棄這項努力。「他很認真地說：『戴夫，我聖誕節最想要的禮物就是你撤回富人稅的公投提案，』」雷根回憶道。紐森的發言人拒絕對這次私下談話置評。

此前，在州議會上的財富稅的努力一直未能取得進展，部分原因是新稅種的通過門檻很高。「從立法角度來看，這完全不可能，」曾參與財富稅提案工作的薩埃斯(Emmanuel Saez)說。

反對這項投票提案的聲浪迅速高漲，且資金雄厚。富有的捐贈者和商界領袖認為，這項稅收可能會導致投資和納稅人撤離加州。近期報道顯示，一些富人已經或正在考慮與加州斷絕關係，包括佩奇(Larry Page)、蒂爾(Peter Thiel)和薩克斯(David Sacks)等，他們都擔心可能面臨的稅務風險。

根據最近的一項分析，這兩位高階主管的出走可能會帶來巨大的財務影響，光是佩奇和布林兩人就可能對加州造成約250億美元的稅收損失。目前已有數千萬美元湧入反對陣營，預計未來還會有更多資金投入，這項擬議的稅收提案正逐漸成為加州最受關注、耗資最大的公投之一。

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