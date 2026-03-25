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勇士隊穆迪左膝髕腱撕裂 賽季報銷

記者王子涵／舊金山報導
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穆迪MRI檢測結果為左膝髕腱撕裂（Torn Patellar Tendon），將於本週接受手術，並確定賽季報銷。（取自NBA官網）
穆迪MRI檢測結果為左膝髕腱撕裂（Torn Patellar Tendon），將於本週接受手術，並確定賽季報銷。（取自NBA官網）

金州勇士（Golden State Warriors）23日客場對戰達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks），球隊雖以137比131在加時賽中艱難取勝，但比賽卻因前鋒穆迪（Moses Moody）意外左膝重傷而蒙上陰影。據24日NBA官媒更新的訊息，穆迪MRI檢測結果為左膝髕腱撕裂（Torn Patellar Tendon），將於本周接受手術，並確定賽季報銷，恢復時間預計為6到12個月不等。

意外發生在加時賽最後時刻，23歲的穆迪在一次轉換快攻灌籃時，在無對抗的情況下，起跳後在空中失去重心倒地，隨即示意場邊求助。隊醫迅速進場處理，並以毛巾覆蓋其膝部。根據電視轉播畫面，穆迪的左膝蓋部位凹出一個洞，場面一度令人難以直視。

穆迪隨後被擔架抬離球場，勇士老將格林（Draymond Green）在旁擁抱安慰。正在養傷的主將柯瑞（Stephen Curry）與後衛米爾頓（De'Anthony Melton）亦守在X光室外，等待檢查結果。當影像檢查完成後，多名隊友立即進入診間探望，展現高度凝聚力。

隨後的比賽，獨行俠隊也基本放棄進攻，展現體育競技精神。儘管勇士最終贏球，但更衣室氣氛明顯低落。勇士自本賽季初就接連遭到傷病困擾，是聯盟中傷病員最多的球隊之一，本賽季主將巴特勒遭遇前十字韌帶斷裂賽季報銷；近期柯瑞則因髕骨股骨疼痛症候群休戰20場，原本計畫在本周復出。

這場意外對穆迪而言打擊重大。作為勇士2021年首輪選秀，穆迪正處於新秀合同的最後一年，年薪約為580萬元。按照原本發展軌跡，球隊今夏就可與他提前續約；若進一步在輪替中站穩腳步，市場普遍預期他有機會爭取一份中產以上、甚至接近千萬元年薪的長約。

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