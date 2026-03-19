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加州春季罕見高溫 3族群提高警覺做防曬

記者王湘涵／阿拉米達市報導
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3月17日星期二，人們沿著舊金山的大公路行走，路面散發出的熱浪升騰而起。 （美聯社）
3月17日星期二，人們沿著舊金山的大公路行走，路面散發出的熱浪升騰而起。 （美聯社）

「好熱喔！」這是不是最近身邊常常聽見的話呢？加州近期出現罕見高溫，南灣聖荷西更測得華氏90度以上高溫。專家指出，長者、孩童、慢性病患者在熱浪來襲時，應特別留意居環境、戶外活動時間、水分攝取等， 以免引起熱衰竭等問題。

這波熱浪迅速波及灣區。有民眾說：「2月中才遇到暴風雪，一個月後卻熱得像夏天！」氣象單位指出，本周灣區迎來3月少見的高溫天氣，未來兩天聖荷西預測高溫仍可能達到華氏90度，是歷史同期紀錄。異常氣溫下，乾燥加高溫容易引發火災風險，尤其東灣丘陵、內陸地區更加要注意。

2月中北加州才經歷暴風雪，但3月就出現華氏90度以上高溫。（記者王湘涵／攝影）
2月中北加州才經歷暴風雪，但3月就出現華氏90度以上高溫。（記者王湘涵／攝影）

「3月通常還是偏涼的春季，氣溫較溫和，但這波熱浪就像夏季一樣。」灣區氣象局官員說，這波馬拉松型熱浪前後持續一星期左右，並且已達到「中度熱傷害風險」，夜間溫度也相對偏高。對尚未適應高溫的民眾而言，身體健康與日常生活將明顯受到影響。位於阿拉米達市學區的小學更發布郵件給家長，提醒要防曬、飲水和通風衣物，全面守護學童安全！

專家提醒，隨著氣溫升高，以下三類族群在熱浪期間特別容易出現不適，應提早提高警覺並做好防護措施。

1、65歲以上長者

因為體溫調節能力較差，不容易流汗散熱，因此容易出現脫水、頭暈、疲倦的症狀，而部分長者可能對口渴感較不敏感，延誤補水時機。

建議措施：

定時喝水（即使不口渴）、避免長時間待在室外或悶熱空間、保持室內通風（必要時開啟電扇或冷氣）、家人應主動關心避免獨居長者熱衰竭。

2、孩童（特別是學齡前兒童）

活動量大但不會主動補水，對高溫警覺性低，容易過度曝曬，熱衰竭的狀況往往來的措手不及。

建議措施：每30-60分鐘補水、避開正中午時間進行戶外活動、穿著輕薄透氣的衣物並戴帽子、家長應觀察是否出現臉紅、無力的狀況。

3、慢性病患者

心血管疾病患者在高溫下身體負擔容易加重，而糖尿病患者容易脫水，部分藥物（如利尿劑）可能影響體溫調節。

建議措施：按時服藥留意身體狀況，若出現頭暈、心悸、噁心的症狀應休息或儘早就醫，或與醫師確認高溫期間是否需要調整用藥。

氣象單位指出，這波熱浪雖屬短期現象，但與氣候變遷的趨勢密切相關。民眾不僅要應對當下高溫，也應養成防曬、防熱與節能意識，為春季活動做好準備。

北加州熱浪重點圖表（記者王湘涵整理）
北加州熱浪重點圖表（記者王湘涵整理）

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