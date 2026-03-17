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ICE逮捕北加無犯罪紀錄移民激增5倍 加劇移民家庭恐慌

舊金山訊
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在川普總統第二個任期的前九個月裡，北加州移民執法人員逮捕的無明顯犯罪紀錄者人數約為前一年全年的五倍。(圖／AI生成)
在川普總統第二個任期的前九個月裡，北加州移民執法人員逮捕的無明顯犯罪紀錄者人數約為前一年全年的五倍。(圖／AI生成)

根據灣區新聞集團對聯邦數據的分析顯示，在川普總統第二個任期的前九個月裡，北加州移民執法人員逮捕的無明顯犯罪紀錄者人數約為前一年全年的五倍。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，川普政府官員堅稱，移民和海關執法局（ICE）的執法人員的目標是美國境內「最惡劣的」非法移民。但他們也辯稱，聯邦法律要求非法移民無論個人是否有犯罪紀錄，都必須將其驅逐出境。

移民權益倡議者表示，這種逮捕人數激增的趨勢，加劇了北加州移民家庭的恐慌，其中許多家庭正在尋求合法途徑留在美國。

舊金山移民律師阿特金森（Milli Atkinson）表示：「人們害怕去上班，也害怕送孩子去上學。」

ICE和國土安全部均未回應有關逮捕人數增加的問題。

數據顯示，ICE逮捕的被歸類為「其他移民違法者」的人數急劇上升。多位審查過數據的專家表示，這一類別似乎指的是未被定罪或指控犯罪的移民。 ICE未回應澄清「其他移民違法者」具體指什麼的請求。

根據信使報對柏克萊加大有關驅逐出境數據計畫共享的聯邦數據的分析，2025年1月至9月，ICE在北加州以「其他移民違法者」為由逮捕了1514人。而拜登政府執政期間，2024年全年此類逮捕人數僅271人。

去年前三個季度，ICE的逮捕總數攀升至4281人，幾乎是2024年全年總數的兩倍。

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