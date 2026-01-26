Thrasher標誌風靡全球 引發滑板迷不滿

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
Thrasher雜誌網站主頁展示的一款連帽衫。 (thrashermagazine.com)
Thrasher雜誌網站主頁展示的一款連帽衫。 (thrashermagazine.com)

Thrasher雜誌被譽為滑板（skateboard）界聖經。近半個世紀前，一名年輕人在灣區家中臥房設計出的Thrasher標誌T恤，已成為舊金山最具辨識度的文化出口品之一。但這個現象也讓滑板鐵迷心懷怨憤。

SFGATE報導，1980年，柴契爾（Kevin Thatcher）坐在他的臥室裡，畫出了這個將伴隨他一生的圖案。如今他幾乎每天都能看到它：在青少年的背上，在塗鴉標籤裡，在紀念品商店裡。甚至在距離他聖塔克魯茲家鄉數千哩之外的地方，他也能看到它。

「我在印度看高爾夫錦標賽的時候，看到人群裡有人穿著Thrasher的T恤」，柴契爾告訴SFGATE。柴契爾是Thrasher雜誌的首任編輯，這本舊金山的雜誌被滑板愛好者奉為「聖經」。從1981年到1993年，他幫助這本發行量僅5000份的默默無聞雜誌，發展成為滑板界的權威刊物。

柴契爾也設計了雜誌的標誌：八個稜角分明的字母，弧形地出現在雜誌封面上，後來又被印在無數的T恤和連帽衫上。目前，光是Thrasher的網店就販售約50種不同款式的標誌T恤。

創刊45年後，Thrasher雜誌依然每月發行，YouTube上數十萬人定期觀看其影片。但柴契爾最持久的貢獻——無論好壞，它都已從滑板次文化躍升至主流文化——或許是那標誌，它已成為舊金山最具辨識度的文化輸出之一。

這激怒了很多滑板迷。人們對Thrasher周邊產品的狂熱引發至今未解決的爭論：誰才有權擁有舊金山最具辨識度的標誌之一？

舊金山

