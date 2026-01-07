買單眼相機變現、空殼公司騙錢 前市府高管挪用公款62萬判了

舊金山地檢長謝安宜表示，艾利科特身為市府部門主管，肩負重責，卻嚴重背叛公眾信任，「如今必須為其行為負責」。（取自舊金山地檢處）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）宣布，曾任舊金山市人力資源局工傷賠償部門高階主管的艾利科特（Stanley Ellicott），因多年詐騙 市府資金，造成市府損失超過62.7萬美元，於周一被判處三年有期徒刑。

舊金山高等法院法官陳啟煌(Bruce Chan)判決，40歲的艾利科特在認罪後，須就七項公共貪腐重罪承擔刑責。艾利科特在宣判當天即被收押，目前關押於舊金山縣監獄，等待移交至加州 懲教與復康廳（California Department of Corrections and Rehabilitation）服刑。

謝安宜在聲明中表示，艾利科特身為市府工傷賠償部門財務與科技助理主任，肩負重責，卻嚴重背叛公眾信任，「如今必須為其行為負責」。

艾利科特於2024年1月遭舊金山地檢處起訴，指其向市府申報約1萬4000美元的「地震應變物資」採購費用。然而，地檢署起訴文件指出，實際購買品項包括三組Oculus虛擬實境頭戴裝置、四台Rylo運動攝影機、一台HD投影機、一台價值近2000美元的Nikon單眼相機、四台GoPro攝影機、三台迷你即拍相機、六台微軟平板電腦，以及四組附擴充套件的OSMO口袋攝影機。檢方並指出，Ellicott隨後將其中多數物品轉售至eBay變現。

根據法院資料，艾利科特對兩項挪用公款罪、重大竊盜、財務利益衝突、提出詐欺性請款、洗錢，以及協助政府合約中的財務利益衝突等罪名認罪，藉此結案其涉及的兩起詐騙案件。

檢方指出，艾利科特於2019年5月至2024年1月間，長達四年半期間，利用職務之便，從市府工傷賠償資金中非法挪用共計62萬7118.86美元。當時他負責監督工傷賠償部門的財務完整性。

地檢處表示，艾利科特招募一名友人於伊利諾州登記成立一家名為「IAG Services」的空殼公司，並開設銀行帳戶實際由艾利科特控制。隨後，他將該公司列為市府工傷賠償系統中的供應商，對超過600筆合法索賠案開立「審計服務」帳單，但實際上從未提供相關服務。

由於舊金山採自我保險制度，工傷賠償金直接由市府資金支付。檢方指出，所有支付給IAG Services的款項，皆匯入由艾利科特友人設立的帳戶，隨後再以類似薪資轉帳的方式轉入艾利科特的個人帳戶，累計超過48萬8000美元流入其名下。

調查人員另發現，IAG Services的網站是在艾利科特居住的屋崙建立，其對外電郵亦寄送至艾利科特的市府電子郵件信箱，顯示多由其本人操作。此外，艾利科特曾多次指示部屬處理其已核准的付款申請，部屬並不知情該等交易涉及詐欺。

除上述案件外，艾利科特亦對另一起涉及舊金山市Community Challenge Grant Program補助款的不當挪用案認罪。