聖縣估值官選舉揭曉 弗利戈當選

弗利戈(左三)在聖塔克拉拉縣估值官選舉中領先。(本報檔案照)

聖塔克拉拉縣估值官選舉之夜的初步計票結果顯示，洛斯阿圖市副市長弗利戈(Neysa Fligor)大幅領先前薩拉度加市議員科馬爾（Rishi Kumar），基本確定當選。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，截至周三下午，所有579個票箱已全部開出，弗利戈的得票率超過65%。她表示，這一結果讓她感到欣慰和高興，因為她的理念似乎引起了選民的共鳴。

「我期待成為下一任聖克拉拉縣估值官，」她在勝選聲明中說。

2025年倒數第二天舉行的特別選舉，是由於資深估值官史東(Larry Stone)今年稍早決定辭去其席位而引發的。這位84歲的老人於1994年首次當選，此後每四年連任一次。

雖然聖克拉拉縣議會任命助理估值官蒙特維德（Greg Monteverde）在史東退休 期間擔任臨時估值官，但縣章程規定必須舉行選舉以正式填補該職位空缺。

上個月舉行的聖縣估值官選舉共有四名候選人。弗利戈得票最多，但未能超過50%的直接當選門檻，因此她和科馬爾進入了第二輪投票 。兩名被淘汰的候選人，薩拉度加市議員趙嬿和東區聯合高中學區理事Bryan Do，都在決選舉中支持科馬爾。史東很早就支持弗利戈為他的繼任者。

縣估值官扮演著至關重要的角色，負責確定縣內超過50萬處房產的公平市場價值，以幫助確定應繳的房產稅，但不負責設定稅率或徵收稅款。

弗利戈於2018年首次擔任選洛斯阿圖市議員，她在周二晚間表示，選民「想要一位有經驗和資質的人」。在整個競選過程中，她都將自己定位為唯一一位擁有相關資格認證和技能，能夠勝任估值官一職的候選人。

弗利戈目前擔任助理估值官，負責辦公室的日常運作。在史東退休後，她從估值官特別助理晉升為該職位。「我期待為辦公室帶來穩定，我知道這是辦公室為居民和納稅人服務所必需的，」弗利戈在談到選舉結果時說。

科馬爾周二晚間在簡訊中表示，他尊重選舉結果，並祝賀弗利戈取得「堅實的勝利」。「我們的承諾不會動搖，」他說。 「我們將繼續為真相、問責和良好治理發出無畏的聲音。」

聖克拉拉縣選舉官員表示，周二的選舉「特殊」且「充滿挑戰」，因為它恰逢假日季節。由於縣府規定決選必須在56天內舉行，因此當地官員不得不將決選日期定在12月30日。這是聖縣歷史上首次在聖誕節 當天開放投票站。

史東的繼任者將完成他剩餘的任期至2026年12月，意味著選民將在明年11月再次投票選舉縣估值官。