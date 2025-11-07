加州全保投保季開跑 補助法案未續恐讓保費翻倍

奧特曼（右二）最後呼籲：「無論您是全職、兼職、打零工或暫時失業，都應該為自己和家人規劃保障。投保是為健康投資，也是為未來留下一份平安。」（記者王子涵／攝影）

加州 全保（Covered California）6日在舊金山華埠百年茶樓Hangout Tea Room，舉行2026年公開投保登記期啟動活動。在聯邦政府持續停擺、全保關鍵補助法案到期未續、保費 可能翻倍的背景下，加州全保的受益者十分關注此次投保季的最新情況。

今年是「平價醫療法案」（Affordable Care Act）實施以來的第13個投保期。加州全保執行長奧特曼 （Jessica Altman）指出，目前加州已有創紀錄的近200萬人投保，其中亞裔投保人的參與成長顯著，她指出：「華裔投保者成長32%，印度裔增幅達67%，顯示亞太族群越來越重視健康與家庭保障。」

今年的投保環境充滿挑戰。奧特曼表示，聯邦政府於2021年推出的「強化版保費稅收抵免」（Enhanced Premium Tax Credits）將於年底到期，若國會未能及時延長，2026年起全美多數全保保戶將面臨保費翻倍的風險。

她說：「這項補助讓數百萬美國人首次能以可負擔的價格投保，但若到期，平均保費將近乎倍增，部分中等收入家庭甚至會失去補助資格。」

根據加州全保估算，若不延長該補助，全州超過170萬名獲得財務援助的保戶，其每月保費平均將增加97%。其中約16萬名中等收入者可能完全失去抵免資格，必須自行負擔全部保費。「在舊金山或灣區這樣高生活成本的地區，這將造成不小的壓力。」奧特曼坦言。

為減緩衝擊，加州政府已預留1.9億美元資金，協助低收入家庭維持現有保費水準，確保年收入在聯邦貧困線150%以下的個人與家庭不受漲價影響。但她也指出，這筆金額遠不足以取代聯邦層級每年約25億美元的補助。「我們盡力守護最脆弱的族群，但仍需要國會行動。」

北加菲律賓裔護士協會會長史莫（Lourdes Moldre）以醫護身份呼籲亞太族群積極投保：「醫療保障不僅是保單，更是對家庭的承諾。當一個人健康，整個社區都會更強。」她強調預防醫學的重要性，指出有保險才能獲得定期檢查、慢性病管理與疫苗接種，「沒有保險的人，往往延誤治療，導致後續醫療成本更高。」

Asian Inc.主席海斯特（Lamar Heyst)也表示，舊金山華埠悠久的歷史象徵著亞裔社區的韌性與互助精神。「我們來到美國追求幸福與自由，但沒有健康，一切都難以實現。加州全保幫助像理髮師、卡車司機、小商家這些沒有雇主保險的人，獲得公平的醫療機會。」

奧特曼提醒，開放投保期從11月1日持續至2026年1月31日，若希望明年1月起即享保障，必須在12月31日前完成登記。「別等到新年才行動，現在就應該檢視方案、比較費率。」她強調，民眾可透過網站CoveredCA.com或撥打(800)300-1506尋求協助，網站亦提供繁體、簡體中文及多種亞太語言版本。

官方資料顯示，約92%的加州全保保戶可獲財務補助，近半數每月保費低於10美元，約四分之一可用相同價格升級至銀級方案。若國會延長稅收抵免，這些優惠將得以維持；若未延長，加州仍將以州級資金維持最弱勢族群的補助。