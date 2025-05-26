舊金山嘉年華米慎區登場 慶非洲散居文化貢獻 嘗美食聽音樂

嘉年華將吸引50萬人參加，400個攤位以及60位藝術家為舊金山人的周末，帶來音樂、美食與文化的享受。(取材自嘉年華官網)

第47屆舊金山 嘉年華（Carnaval San Francisco）於本周末在米慎區（Mission District）登場，免費向公眾開放。為期兩天的盛大慶祝展現了非洲散居文化對拉丁美洲與加勒比海地區的深遠影響。據主辦方估計，嘉年華將至少吸引50萬人參加，400個攤位以及60位藝術家為舊金山人的周末，帶來音樂、美食與文化的享受。

今年主題為「非洲散居文化在美洲」（AfroMundo: African Diaspora in the Americas），強調非洲傳統如何塑造如森巴、探戈、爵士樂 、嘻哈與莎莎等音樂形式，以及對美洲文化的深遠貢獻。

慶典在哈里森街（Harrison Street）介於第16街至第24街之間展開，五個主舞台與街頭派對遍布整段街區。壓軸活動是25日的嘉年華大遊行，超過3000名參與者將橫穿20個街區，於拉丁文化區（Latino Cultural District）展現拉美與加勒比文化的傳統。

拉丁裔市議員梅義加（Myrna Melgar）參與遊行，並與本地獲獎森巴團體Fogo Na Roupa一同起舞。她表示，嘉年華是「慶祝拉丁美洲與非洲-巴西文化的重要時刻」，並要彰顯「移民社群帶給舊金山與米慎區的美好」。

嘉年華執行總監杜蘭（Rodrigo Durán）指出，活動背後有400名志工投入籌備工作，致力打造一個「每個人都能看見自身文化影子的空間」。今年更設有滑板專區，以及本地多元性別族群LGBTQ +酒吧El Rio贊助的「愛之色彩」（Colores de Amor）舞台。

El Rio東主安琪兒（Lynne Angel）表示，這是酷兒（Queer）社群在米慎區的一次集體展現。這已是他們連續第四年贊助該舞台，也是嘉年華中首度系統性呈現LGBTQ+族群的舞台空間。

今年活動也標誌著嘉年華主辦機構，美洲原生文化藝術協會（Cultura y Arte Nativa de las Américas, CANA）正式遷入位於佛羅里達街683號的Casa de Carnaval，該地點將成為未來全年文化活動如舞蹈、音樂與藝術課程的據點。

除了文化層面，嘉年華亦對米慎區帶來龐大經濟效益。據主辦單位估計，兩日活動可為當地創造1200萬元的收入，小商家和街頭攤販受益良多。舊金山拉丁裔商會總裁庫亞德拉（Carlos Solórzano-Cuadra）表示：「Carnaval 不僅提供快樂，更為我們歷史悠久的米慎區與整個城市帶來經濟賦權。」

杜蘭指出，許多離開米慎區甚至灣區的居民會在嘉年華期間返回探親敘舊、重溫童年記憶。「我肩負著47年來無數人的歷史與文化，這是我身為執行總監的榮幸，也不是我一個人在努力。」