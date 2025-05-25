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灣區30年內發生逾6.7級地震機率 約72%

編譯林思牧／綜合報導
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北加灣區上次發生六級以上的地震已是十年多前的事，現在是不是該到有大地震的時候了？信使報邀請專家解答民眾的疑問。

聖荷西信使報報導，加州每天都會發生數十次地震，大多數地震規模低於3.0，小到人們感覺不到。但也有少數地震，如 1906年舊金山大地震，規模龐大造成大規模破壞。灣區上一次發生重大破壞性地震是2014年8月24日發生南納巴地震規模6.0，造成一人死亡，300人受傷，損失達10億美元。

在此之前，1989年10月17日發生的規模6.9級普里塔地震（Loma Prieta Earthquake）擾亂了職棒世界大賽，摧毀了海灣大橋、屋崙的賽普拉斯高速公路、聖塔克魯斯市中心和舊金山部分地區，造成 63人死亡。

美國地質調查局莫菲特場地震科學中心的地球物理學家明森 (Sarah Minson) 表示，舊金山灣區未來30年內發生一次或多次規模6.7或更大地震的機率約72%，這聽起來相當高，但由於洛馬普里塔地震和南納巴地震等事件，灣區的人對地震的風險認知度較美國其他地方高。

歷史事實證明，我們的大部分地震風險來自規模6左右地震，而不是像1906年那樣的規模8大地震。一個好的經驗法則是：規模每降低一級，地震發生的頻率就會增加10倍。因此，每發生一次規模8地震（例如 1906 年舊金山地震），就會發生10次洛馬普里塔規模的地震、100次納巴規模的地震以及1000次規模5地震。儘管每次小地震影響的區域較小，造成破壞的可能性也較小，但由於它們發生的頻率更高，因此整體風險更高。

至於灣區何處的地震機率最高，明森認為整體而言，海沃德斷層（Hayward Fault）似乎是地震發生率最高的地區，不過最近幾十年一直都沒有動靜，但如果你回顧19世紀，你會發現那裡發生過許多次大地震，因此總體而言，海沃德斷層似乎是長期最高的地震發生率，其次是聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）。

地震 灣區 舊金山

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