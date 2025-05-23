加州綠色農業論壇 攜雲南做大商機

加州綠色農業發展論壇。（記者王子涵╱攝影）

美國是全球第一大糧食出口國，而位於西岸的加州 長年來又是全美最大的農業生產州。得益於廣袤的土地、充足的日照和降水，加州盛產乳製品、葡萄、杏仁、牛肉等400多種農產品，銷往全美及全世界。遠在大洋彼岸、位於中國西南部的雲南省，同樣以豐產的農業種植聞名，肥沃的土地與加州種植條件十分類似。以此為契機，美國雲南總商會20日在灣區 密爾布瑞召開加州綠色農業發展論壇，包括加州華裔財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州農業廳局長道格拉斯（Shannon Douglass）都出席了論壇。

馬世雲表示，兩家加州大型農業公司已經在中國雲南大量種植莓果類作物，如草莓、藍莓，以及酪梨（牛油果）等產品，兩地間已有不少交流。「我們希望未來能有更多合作，這也是今天這場論壇的目的。」

馬世雲與本報分享了自己與中國雲南省的緣分。她表示，其父親是在中國雲南省出生，其祖父是昆明第一任市長。「我祖父還有他的兩個兄弟，都是國民黨的將軍。」 美國雲南總商會會長姚依娜、加州華裔財務長馬世雲。（記者王子涵╱攝影）

馬世雲說，26年前自1999年開始，加州政府便一直有傳統，派代表團去中國考察。「我們最早是從江蘇省開始，因為加州和江蘇是姐妹州，後來又去了西安、成都、海南，幾乎跑遍了全中國。」

馬世雲強調，中國政府近年來大力推動西部發展，包括成都一帶。她說：「雲南是中國最大的農業產區之一，就像美國的加州。我們相信可以在食品領域進行更多合作。」

會長姚依娜表示，近期會邀請感興趣的美國創業家前往雲南進行免費考察，7月將邀請雲南本地的農產品企業家來加州交流學習，並在洛杉磯 市中心建立雲南農產品展示廳，促進兩地的農產品交流與貿易。