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iTaiwan Foods台味盛宴 粽子試吃湧人潮

記者江碩涵／聖荷西報導
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端午節粽香四溢，iTaiwan Foods今年舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，5月17日、18日在實體門市推廣多款台灣傳統粽並舉辦試吃會。（記者江碩涵／攝影）
端午節粽香四溢，iTaiwan Foods今年舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，5月17日、18日在實體門市推廣多款台灣傳統粽並舉辦試吃會。（記者江碩涵／攝影）

端午節粽香四溢，iTaiwan Foods今年舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，5月17日、18日在實體門市推廣多款台灣傳統粽並舉辦試吃會，透過交流更了解節慶背後的文化意涵。北加聖荷西店面17日中午迎來許多人潮，有人大讚粽子「超有台灣味」，現場氣氛熱絡，顧客絡繹不絕。

iTaiwan Foods北加聖荷西店長Claire表示，這次舉辦的「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」推出多款台灣粽，最受好評的就是吉鄉櫻花蝦竹葉飯、吉鄉東部縱谷黑糯米粽和宏珍富貴粽，養生與美味兼具，是素食與健康飲食愛好者的首選，除了粽子以外還有芋粿巧等冷凍商品，現場任選三樣都88折。

Claire表示，櫻花蝦竹葉飯適合輕食，每份100克，充滿了米香、蝦香、蔥香三重奏，可以輕鬆享受來自山海的經典滋味。東部縱谷黑糯米粽則是台灣評比第一名，同時可享有花東黑糯米、池上圓糯米和桂竹葉蒸香，清爽不膩，吃得到山野間的真滋味。

宏珍富貴粽相當有份量，選用超Q彈糯米，搭配香氣濃郁的鹹蛋黃、清甜栗子、花生與特製香菇炒料，每一口都吃得到用心，且是傳統手工製作，滋味豐富、鹹香迷人，是老顧客年年指定的經典口味。

許多民眾試吃粽子後都大讚好吃不膩。住在南聖荷西的楊先生帶著全家來採買，他試吃粽子後說，粽子的口感「超有台灣味」，讓他想起台灣的家，搭配上醬料味道更多層次，相當好吃。另一位王小姐則說，她原本在旁邊餐廳吃飯，看到有活動就過來看看，發現超級多台灣雜貨零食，忍不住就買了好多，大豐收。

Claire說，除了粽子，iTaiwan Foods也搭配端午氣氛，推出台中東泉辣椒醬，這也是常態性的熱賣商品，另外還有香氣濃郁的明德甜辣醬，以及雙鹽商號的手炒椒，手炒椒辣味十足，嗜辣的老饕千萬不要錯過。另外也搭配許多來自台灣的冰品、包含現場試吃的沁涼魏姐包心粉圓甜湯，都是許多人喜歡搭配的夏日組合。

「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」活動嚴選均來自台灣優質品牌，集結多元台味料理，包括從職人手作的傳統粽子、風味獨具的台式醬料、清涼消暑的台灣冰品，到深受喜愛的經典飲品，打造一場豐富且創新的味覺饗宴。這些產品都相當適合端午送禮、家人團聚或夏日消暑在這場「台味盛宴」中，找到屬於自己的台灣味。

「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」活動嚴選均來自台灣優質品...
「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」活動嚴選均來自台灣優質品牌，集結多元台味料理。（記者江碩涵／攝影）
北加聖荷西店面17日中午迎來許多人潮，有人大讚粽子「超有台灣味」，現場氣氛熱絡，...
北加聖荷西店面17日中午迎來許多人潮，有人大讚粽子「超有台灣味」，現場氣氛熱絡，顧客絡繹不絕。（記者江碩涵／攝影）
「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」除了粽子以外還有芋粿巧等...
「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」除了粽子以外還有芋粿巧等冷凍商品，現場任選三樣都88折。（記者江碩涵／攝影）
端午節粽香四溢，iTaiwan Foods今年舉辦「Taiwan Select台...
端午節粽香四溢，iTaiwan Foods今年舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，5月17日、18日在實體門市推廣多款台灣傳統粽並舉辦試吃會。（記者江碩涵／攝影）
許多民眾試吃iTaiwan Foods進口的台灣粽後，大讚好吃不膩。（記者江碩涵...
許多民眾試吃iTaiwan Foods進口的台灣粽後，大讚好吃不膩。（記者江碩涵／攝影）

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