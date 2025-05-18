金山近50棟空置商辦 可能改建住宅

這棟位於舊金山988 Market Street的大樓被視為適合改建為住宅。（取自谷歌地圖）

根據舊金山 市府公布的一份最新報告，市中心有近50棟商用建築適合改建為住宅，有助刺激市中心經濟。

舊金山紀事報報導，為了了解哪些物業能與市府上個月提議建立的一個刺激發展的特殊商業區發揮最佳作用，舊金山預算與立法分析師辦公室（Budget and Legislative Analyst）進行了研究，並提出了報告。

報告指出，最適合與這個特殊商業區協作的建築位於市中心濱海區與米慎區之間的七個街區，這個地區擁有可創造出4400個新住房單位和每年增加1550萬美元額外稅金收入的潛在能力。

儘管舊金山辦公大樓空置率屢創新高，但將老舊辦公大樓和商用建築改建為新住宅的高成本讓許多開發商望而卻步。有鑑於此，市長羅偉上個月宣布一項名為「市中心振興區」（Downtown Revitalization District）的新提案，將金融區、聯合廣場、市政中心、Yerba Buena、East Cut和South Beach等地區指定為「市中心振興區」。舊金山市議會預定將在秋季對這項提案進行投票 。

紀事報表示，在市府聘請的一家顧問公司鑑定下，在這個區域1200多棟符合條件改建為住宅的建築中，只有49棟的建築年份、規模、品質和空置情況均適合。經濟和勞動力發展辦公室（Office of Economic and Workforce Development）經濟復甦計畫經理賓特利夫（Jacob Bintliff）說：「這49棟建築雖然是一個初步數字，但是我們目前認為可以期待的最樂觀數量。」

經濟和勞動力發展辦公室開發主任托皮爾（Anne Taupier）表示，市府一直在積極尋求開發商對「市中心振興區」和舊金山近期其他刺激住房建設措施的意見。托皮爾稱，對改建有興趣的大多是那些「已經主動聯絡我們一段時間、有意收購建築物、嘗試建立合資關係的人」。

此外，「市中心振興區」還提供獎勵措施，以鼓勵開發商盡早加入。這個獎勵措施是：第一批150萬平方呎的改建計畫可獲加州 豁免必須包含可負擔住房的規定。