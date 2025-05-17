聖荷西Alviso區擬建「數十棟住宅」靠近北部Vahl's餐廳

聖荷西Alviso區的一塊地皮上可能會出現數十棟住宅樓，開發地塊靠近 Vahl's 餐廳。(取材自Google Maps)

據「信使報」（Mercury News）報導，在聖荷西 （San Jose）市Alviso區的一塊地皮上可能會興建數十棟住宅，目前這塊地皮上混雜著居民住宅、工業用途和商業活動。

即將被開發的地塊為El Dorado街1563至1641號，靠近聖荷西北部的Vahl's餐廳所在地。

該提案設想在3.1英畝的土地上開發59棟聯排別墅，其邊界包括有El Dorado街、Moffat街和Gold街。

聖荷西的Alviso區最近似乎成了開發提案的溫床。在距離該地塊不遠處，有一個團體提議在North First街和Liberty街交匯處開發一個大型數據中心。

此外，附近還有一個位於Top Golf Drive 7號的780套經濟適用房項目，該項目可以通過 「建築商補救措施 」（builder′s remedy）快速通過聖荷西審查程序。

至於位於El Dorado街的住房開發項目，該項目將拆除場地內的住宅、商業和工業建築，為59棟聯排別墅的建設掃清道路。

該開發項目由六個地塊組成，分別歸兩個不同的家族信託所有；兩個信託基金分別擁有六個地塊中的三個。