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加州年度租金漲幅上限法案 通過又撤回 上限仍為10%

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州眾議會住房與社區發展委員會日前通過AB 1157號法案，降低租金年度漲幅上限，但全案已撤回，將於2026年再討論。（截自NBC畫面 ）
加州眾議會住房與社區發展委員會日前通過AB 1157號法案，降低租金年度漲幅上限，但全案已撤回，將於2026年再討論。（截自NBC畫面 ）

根據Courthouse News Service，加州眾議會住房與社區發展委員會原已通過AB 1157法案，該法降低租金年度漲幅上限（即2%+生活成本變動百分比，最高5%）、將獨立屋納入租屋保護範圍，並取消2019年租屋保護法的日落條款，使其永久生效。但由於反對聲浪不小，此案已撤回，將於2026年再審議。

在4月下旬的聽證會上，許多加州立法人員提及「租金實在太高」。超過百名支持和反對該法人士，在住房與社區發展委員會上發表意見，當法案通過這道重要關卡時，現場支持者歡呼。

該法案作者、加州眾議員卡拉（Ash Kalra）表示，儘管2019年制定類似法案，人們仍在為租金苦苦掙扎。根據該法，年度租金漲幅上限為5%+生活成本變動百分比，或不超過10%，以較低者為準。此外，房東在租期滿一年後，需有正當理由才能終止租約。獨立屋租賃也不受該法保護，且該法於2030年1月1日到期。

卡拉的法案提議將租金漲幅上限降至2%+生活成本變動百分比，最高不超過5%，以較低者為準。將獨立屋租賃納入保護範圍，且使法案永久生效。加州人社區賦權倡議組織艾瓦多（Tammy Alvarao）表示，幾年來她的租金，從每月1500美元起漲至近2800美元，「若情況不改變，我們家將無家可歸」。

租賃與建築產業代表反對該法。加州公寓協會（California Apartment Association）卡爾頓（Debra Carlton）指出，過去幾年選民在公投中已多次否決租金管制措施。加州建築協會（California Building Industry Association）德里希（Karim Drissi）表示，地方政府已可實施租金管制。

加州眾議會住房與社區發展委員會日前通過AB 1157號法案，降低租金年度漲幅上限...
加州眾議會住房與社區發展委員會日前通過AB 1157號法案，降低租金年度漲幅上限，但全案已撤回，將於2026年再討論。（截自NBC畫面 ）

部分民主黨籍人士也對該法表示懷疑。民主黨籍眾議員Anamarie Ávila Farías表示，她從事住房問題已30多年，認為立法應更具策略性，並以結果為導向。她擔心該法可能弊大於利，「租金管制會減少住房供應」。民主黨籍眾議員威爾森（Lori Wilson）則認為，限制租金只會加劇加州住房問題。

其他議員則支持卡拉法案。「租金實在太高。」民主黨籍眾議員威克斯（Buffy Wicks）認為，建造新房也實在太難。本身租屋的民主黨籍眾議員李天明（Alex Lee）說，過去的美國夢包括穩定的30年房貸，如今租戶面臨每年租金上漲的現實。該法原擬提交眾議會司法委員會審議，但提案議員卡拉宣布撤回該法案，表示需要更多時間與司法委員會成員進行討論和修訂。

李天明則提出自己的AB 11號「社會住房法」（Social Housing Act ），該法在創建加州住房管理局（California Housing Authority），促進社會住房建設。李天明表示，加州無法依賴私人市場提供所需住房，「若我們依賴盈利動機，是不可能實現的」。

租金 加州 眾議員

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