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Siri偷錄私密對話案 蘋果擬賠償9500萬

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
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Siri偷錄私密對話案，蘋果擬賠9500萬美元，用戶可申請最高百元補償。 (Zhang Kaiyv/ Unsplsh)
Siri偷錄私密對話案，蘋果擬賠9500萬美元，用戶可申請最高百元補償。 (Zhang Kaiyv/ Unsplsh)

蘋果公司（Apple）同意支付9500萬美元，了結一起指控其語音助理Siri「在未經用戶同意下錄製私密對話」的集體訴訟。根據AppleInsider報導，受影響的用戶現可申請獲得補償，最多可針對五部Siri啟用裝置索賠，每部裝置最多可獲20美元補償，總金額上限為100美元，實際金額將視申請人數而定。理賠訊息傳出後，迅速在社群媒體上出現相關指導申請的貼文；但也有用戶表示，申請程序繁瑣，賠償金額低，又有個資外洩風險，最終可能得不償失。

根據AppleInsider取得的電子郵件，通知標題為「Lopez語音助理集體訴訟和解（Lopez Voice Assistant Class Action Settlement）」，信中表示，收件人依據蘋果公司內部資料，被識別為可能符合和解資格的對象。

符合條件的用戶必須於2014年9月17日至2024年12月31日之間在美國境內購買或擁有Siri啟用裝置，並相信自己曾遭Siri在未獲同意情況下錄下私密對話。申請補償的用戶需於2025年7月2日前提交申請，申請可透過網路或郵寄方式進行，並須提供和解通知信中包含的索賠ID與確認碼。

未收到通知但認為符合條件的民眾也可依照特別指引提出申請。此外，民眾若對和解內容有所異議或希望退出和解，也須在同一截止日前辦理。

雖然蘋果已同意支付和解金，但公司在聲明中仍堅決否認所有指控，強調這項和解並不代表其承認有任何過失或違法行為。

蘋果理賠的訊息傳出後，迅速就在社群媒體上出現了相關指導申請賠償的貼文。這些貼文表示，沒有收到索賠ID和確認碼也不要緊，只要點擊新理賠申請，填寫相關資訊，一樣可以提交索賠申請。

但就有社媒用戶表示，費時費力填完表格後，無法提交，並且顯示「檢測到提交內容與網站交互存在不一致」，要求重試或在其他設備上嘗試。也有用戶表示，就算申請五台設備也只有百元賠償，而要求填寫的內容有讓個資外洩的風險，得不償失。還有人表示收據早就丟掉了。

不過也有人熱心支招，表示沒有收據輸入產品序列號一樣可以。還有人說，自己已經成功拿到過幾次這類集體訴訟的賠償了。如果擔心銀行卡資訊洩漏的話，要求寄支票就好。

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