加州大都會區 租房比買房便宜 尤其是靠海區

聖荷西－聖塔克拉拉都會區的月租金3305美元，房貸月付9438美元，差距185.6%為全美第二大。（聖荷西市府臉書帳號）

買房不如租屋便宜，在加州大都會 區依然是硬道理。

財經分析網站Bankrate彙整自家、Redfin、Zillow的資料庫，並以各項生活費調整後發現，全美50大都會區的房貸月付額都高於月租金 。

房貸與租金差距最大的，是舊金山－屋崙－柏克萊都會區，月租金平均3055美元，房貸平均月付8882美元，後者比前者多190.7%。聖荷西－聖塔克拉拉都會區第二，租金3305美元，房貸9438美元，差距185.6%。

第三的西雅圖為119.5%；第四的丹佛96.5%；第五的鹽湖城90.4%。

大洛杉磯雖然沒有擠進前五，但也以88.5%差距排名第六。聖地牙哥都會區則以80%排名第九。

Bankrate分析師蓋利（Alex Gailey）說，大城市的居民，最好還是租房子，尤其是靠海的都會區，就算待售房屋增加，高利率房貸、房地稅與高額產險，仍然是想買房者的最大難關。

全美而言，中位房價的房貸平均月付額升到2768美元，高於2024年的2703美元；全美平均房租維持在2000美元，整體較房貸便宜38%。

雖然都會區的房貸都比租金高，但中西部與南方的差距相對較小，底特律僅2.3%，房租1481美元、房貸1515美元；匹茲堡10.3%、費城都會區11.5%、克里夫蘭13.2%、佛州坦帕－聖彼得堡都會區20.9%。