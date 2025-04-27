PG&E：3月家戶平均電費同比降低

PG&E三月份電費雖低於去年，仍遠高於幾年前的水平，且漲價在望。（取自Pexels）

據「信使報」（ Mercury News）報導，太平洋瓦電PG&E透露，該公司的月電費 帳單比一年前有所下降，但自2020年以來，用戶的電費成本仍然大幅上升。

PG&E 稱，三月份典型用戶的月電費平均約為215美元，比2024年3月的平均 222 美元下降了3.2%。

PG&E 執行長波普（Patricia Poppe）在本周的電話會議上討論了公司 2025 年 1 月至 3 月第一季度的財務業績：「與2024年相比，我們2025年的帳單有所下降，我們預測2026年的帳單會再次下降。」

儘管略有下降，但近年來的帳單水平已經飆升，遠高於客戶之前的體驗。

消費者組織 「 The Utility Reform Network」執行董事托尼（Mark Toney）說：「PG&E的月帳單仍然太高了，每月帳單比幾年前上漲了70%。」

2020 年 1 月，PG&E 的綜合服務月帳單約為每月 175 美元，2021 年 1 月，平均月帳單上漲 7.4%，達到 188 美元，2022 年 1 月又上漲了 17.6%，2023 年 1 月又上漲了 9%，平均為 241 美元。

今年一月，接受PG&E電力和天然氣 綜合服務的用戶每月帳單為295美元。

托尼認為，消費者每年都要支付巨額費用，是因為州監管機構允許PG&E向用戶收取過高的野火減災費用，而這些工作本應及早完成。

儘管上個月的每月電費略有下降，但根據PG&E的最新財報，該公司第一季度的電力和天然氣業務收入均有所增長。

2025 年第一季度與 2024 年第一季度相比，PG&E 的總營業收入為 59億8千萬美元，同比增長 2.1%。第一季度電力收入為 41億4千萬美元，同比增長 2%，天然氣收入為 14億9千萬美元，同比增長 2.2%。2025 年前三個月的利潤總額為 6億零7百萬美元，比 2024 年 1 月至 3 月第一季度的利潤下降了 17.1%。

PG&E 打算在 5 月 15 日前後向州公用事業委員會（Public Utilities Commission）提交總費率提案，稱每月帳單增幅不會超過消費價格的總體變化，即通脹率或 2% 至 4%。費率提案將涵蓋從 2027 年到 2030 年的四年時間。