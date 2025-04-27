我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

PG&E：3月家戶平均電費同比降低

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
PG&E三月份電費雖低於去年，仍遠高於幾年前的水平，且漲價在望。（取自Pexels）
PG&E三月份電費雖低於去年，仍遠高於幾年前的水平，且漲價在望。（取自Pexels）

據「信使報」（ Mercury News）報導，太平洋瓦電PG&E透露，該公司的月電費帳單比一年前有所下降，但自2020年以來，用戶的電費成本仍然大幅上升。

PG&E 稱，三月份典型用戶的月電費平均約為215美元，比2024年3月的平均 222 美元下降了3.2%。

PG&E 執行長波普（Patricia Poppe）在本周的電話會議上討論了公司 2025 年 1 月至 3 月第一季度的財務業績：「與2024年相比，我們2025年的帳單有所下降，我們預測2026年的帳單會再次下降。」

儘管略有下降，但近年來的帳單水平已經飆升，遠高於客戶之前的體驗。

消費者組織 「 The Utility Reform Network」執行董事托尼（Mark Toney）說：「PG&E的月帳單仍然太高了，每月帳單比幾年前上漲了70%。」

2020 年 1 月，PG&E 的綜合服務月帳單約為每月 175 美元，2021 年 1 月，平均月帳單上漲 7.4%，達到 188 美元，2022 年 1 月又上漲了 17.6%，2023 年 1 月又上漲了 9%，平均為 241 美元。

今年一月，接受PG&E電力和天然氣綜合服務的用戶每月帳單為295美元。

托尼認為，消費者每年都要支付巨額費用，是因為州監管機構允許PG&E向用戶收取過高的野火減災費用，而這些工作本應及早完成。

儘管上個月的每月電費略有下降，但根據PG&E的最新財報，該公司第一季度的電力和天然氣業務收入均有所增長。

2025 年第一季度與 2024 年第一季度相比，PG&E 的總營業收入為 59億8千萬美元，同比增長 2.1%。第一季度電力收入為 41億4千萬美元，同比增長 2%，天然氣收入為 14億9千萬美元，同比增長 2.2%。2025 年前三個月的利潤總額為 6億零7百萬美元，比 2024 年 1 月至 3 月第一季度的利潤下降了 17.1%。

PG&E 打算在 5 月 15 日前後向州公用事業委員會（Public Utilities Commission）提交總費率提案，稱每月帳單增幅不會超過消費價格的總體變化，即通脹率或 2% 至 4%。費率提案將涵蓋從 2027 年到 2030 年的四年時間。

電費 天然氣

上一則

台大校長陳文章 與北美校友網路座談校務規畫

下一則

Alphabet執行長：未來每人將擁有自駕車

延伸閱讀

貿易戰擴及能源 中停止進口美天然氣已逾兩月

貿易戰擴及能源 中停止進口美天然氣已逾兩月
俄羅斯能源部長訪中國 俄媒：討論擴大能源對中出口

俄羅斯能源部長訪中國 俄媒：討論擴大能源對中出口
能源可負擔報告：喬州第35名 肇因太依賴天然氣發電

能源可負擔報告：喬州第35名 肇因太依賴天然氣發電
蓋ADU卻卡在PG&E 屋主苦等9個月只為一個電錶

蓋ADU卻卡在PG&E 屋主苦等9個月只為一個電錶
競選時喊禁國會議員炒股 賓州眾議員買賣阿里巴巴大賺

競選時喊禁國會議員炒股 賓州眾議員買賣阿里巴巴大賺

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌