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佔領校園建築 史丹福12名抗議者被控罪

記者徐蓓蓓╱史丹福報導
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地檢長羅森認為抗議活動已經越界，構成了犯罪。 （取自羅森網站）
地檢長羅森認為抗議活動已經越界，構成了犯罪。 （取自羅森網站）

聖他克拉拉縣地檢長辦公室近日起訴12名涉案人士，指控他們於去年6月闖入史丹福大學校園建築、破壞校內設施並非法佔據空間，涉犯重罪破壞公物與共謀非法侵入。若罪名成立，將面臨監禁與賠償。

事件發生於2024年6月5日清晨5時30分，抗議者在史丹福大學校長辦公室所在地校內10號樓集結，並在外牆噴漆、打破窗戶後闖入建築物。他們利用自備的梯子與傢俱封鎖出入口，隨後在室內錄製社群媒體影片提出訴求。

檢方指出，這12名蒙面人士年齡介於19至32歲，他們涉嫌破壞窗戶、傢俱、潑灑假血並破壞監視器，造成損失達數十萬美元。

地檢長羅森（Jeff Rosen)表示：「異議是美國式的。破壞公物是犯罪行為。 表達觀點和犯罪之間只有一線之隔。這些被告闖入辦公室，把自己關在裡面，並開始精心策劃破壞計畫。這已經越界了，構成了犯罪。」

史丹福校警到場後，隨即請求聖他克拉拉縣警長辦公室與巴洛阿圖警方支援。警方於當天早上7時突破障礙進入大樓，當場逮捕13人，其中包括史丹福在校學生和畢業學生。

10號樓在佔領期間損毀嚴重，許多辦公室遭強行闖入與洗劫，門框與傢俱受損，多處被假血污染。警方在現場找到抗議者背包，內含食物與電動砂輪機、鐵鎚、撬棍、鑿子、螺絲起子、護目鏡、皮帶與電纜等工具，顯示行動具高度預謀性。

警方查獲多支手機，除一名隨行學生記者所持手機外，其餘均在取得搜查令後檢查。手機資料顯示，嫌犯事前透過加密通訊多次會議，詳列包括監視校區、設置望風者、攜帶工具、偽裝服裝及路障演練等細節，並傳送一份名為「DIY佔領指南」的文件。

該指南主張佔領與破壞可作為反資主義行動手段，顯示抗議者不排斥蓄意破壞。唯一未被起訴的記者雖隨行抗議者，但無參與破壞行為，因此未被檢方追訴。

被告預計於本月稍晚在聖荷西法院出庭應訊。

圖為工人正在修復被抗議者損壞的建築大門。(美聯社)
圖為工人正在修復被抗議者損壞的建築大門。(美聯社)

史丹福大學 社群媒體 聖荷西

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