千萬補助用罄… 加州盼更多孩子上雙語課 資金卻不足

加州公校雙語課程經費不足。（加州教育廳網頁）

非營利媒體CalMatters報導，隨著加州 愈來愈接近2030年的目標，即在該州公立學校開設1600個雙語沉浸式課程（dual language immersion program），支持者呼籲相關單位制定更宏偉的願景，但立法者卻在資金投注上踩煞車。

2021年加州立法機構設立一項1000萬美元補助計畫，幫助學校在過去三年內擴展雙語課程，這筆資金如今用罄。本會期唯一相關法案，是提議州政府在未來三年內投注500萬美元，用於購買或創建非英語的書籍和其他教材。

世紀基金會（The Century Foundation）資深研究員及教育政策專家威廉斯（Conor Williams）批評加州在雙語沉浸式計畫上的投資過少，學生每天部分時間用於英語學習，部分時間用於其他語言學習的雙語計畫獲得的支持並不夠。他形容新的補助計畫，「有點像在汽車輪胎漏氣時更換雨刷」。

雙語沉浸式課程極受希望孩子掌握雙語背景的家長青睞。根據加州教育廳（California Department of Education）估計，2023-24學年將有1075所學校學生參與此類課程，使加州預計得以實現2030年目標。教育廳特別鼓勵學校替移民學童提供這些課程，因研究表明，此舉可幫助他們更快速學習英語，縮小學業成績差距。

但數據顯示，2023-24學年只有10%的英語學習者參加某種類型的雙語課程。為讓孩子接受雙語教育，州政府需要更多師資，但本屆會期並沒有任何解決雙語教師短缺問題的相關法案。

根據「全球加州2030」（Global California 2030）計畫，該州預計至2025年將有90個批准的雙語教師培訓計畫，但目前僅有48個，遠低於目標。據悉，加州雙語教育疲軟直接歸因於1998年至2016年雙語教育禁令，以及加州未能系統性恢復相關計畫。

考慮本年財政緊縮，倡議者並未推動任何重大計畫。但南加州亞裔 促進正義組織（Asian Americans Advancing Justice Southern California）與加州民主黨籍眾議員岡薩雷斯（Mark Gonzalez）合作提出AB 865法案，要求未來三年內撥款500萬美元，幫助學校購買或創建雙語課程教材。他認為，這筆款項對開發關鍵計畫的各學區來說是條生命線，「我們需學習其他語言，這對加州未來的成功至關重要」。

與此同時，威廉斯撰寫的最新報告指出，加州和德州 入學時講英語之外的語言學生數量大致相同，但在德州，這些孩子在四年級和八年級的全國閱讀和數學測驗中的表現優於加州同齡人，德州英語學習者和已能說流利英語者之間的學術表現差距也明顯較小。