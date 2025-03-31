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經濟不振 NCAA金山周末「吸金」銳減

記者王子涵／舊金山報導
周四NCAA16強比賽未達到漫長標準。（取自大通中心Instagram）
周四NCAA16強比賽未達到漫長標準。（取自大通中心Instagram）

NCAA16強賽事上周在舊金山大通中心火熱打響，但據該市旅遊最高職能部門估算，這兩場全美頂級大學生男籃賽事並不如以往一樣為城市帶來可觀的經濟收益。

舊金山旅遊協會（SFTA）估算，賽事會為舊金山帶來970萬元的經濟影響，相較2022賽季的2100萬元大幅下降。旅遊協會表示，下調預期的原因是由於當前全美的經濟環境。

舊金山紀事報報導，旅遊協會聲明：「NCAA 錦標賽的經濟影響主要取決於過夜觀眾的數量，因為他們的消費遠高於本地觀眾。今年，我們預測的過夜訪客比例將低於2022年，這與當前經濟狀況有關。旅遊協會無法獲取NCAA的門票銷售數據，以驗證外地訪客的實際人數，因此在本年度賽事的估算上，我們採取較為保守的預測方式。」

2022賽季的NCAA賽事是疫情後首次舉辦，承辦該賽事對舊金山經濟恢復至關重要，當時舊金山因疫情失去了超過6萬個旅遊和酒店業的工作崗位。

史丹福大學經濟學榮譽教授諾爾(Roger Noll）表示，不認為單次體育賽事會為城市帶來長遠的經濟效益。「我認為這在財務上並不太重要，但並不意味著不值得舉辦，而是說經濟效益不是持續舉辦該類賽事的主要動機。」

票價的走勢印證了旅遊協會的預測，據訂票網站StubHub顯示，16強比賽與八強賽套票價格最低僅291元，而單場票價甚至低至158元。相比之下，亞特蘭大南區域賽的16強賽，最低票價達到396元，但這與頭號種子Auburn大學距離僅100哩有關。

此外，今年來到舊金山的參賽隊伍，馬里蘭大學、德州理工大學、阿肯色大學和佛羅里達大學，其吸引力遠不及2022年的杜克大學和貢薩加大學。

據29日統計，周四的16強賽僅吸引1萬6427名觀眾，而大通中心能容納1萬8064名觀眾，未達到滿場標準。

每年，NCAA男籃錦標賽的瘋狂三月（March Madness）是全美最大的體育經濟驅動力之一。根據NCAA財報，2024財年該賽事為NCAA創造超過9億元的收入，占該機構全年14億元總收入的絕大部分。

灣區委員會經濟研究所（Bay Area Council Economic Institute）研究總監Abby Raisz認為，即使經濟影響不如預期，這樣的賽事仍對城市發展有正面效益。「即便以最低票價計算，這場比賽仍能帶來超過600萬元的收入，有助於維持舊金山充滿活力城市形象。」

舊金山 NCAA 疫情

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