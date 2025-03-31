世足賽灣區主辦城市海報 菲裔藝術家設計

舊金山市長羅偉（右一）與菲律賓裔藝術家大衛（右二）及其家人，共同揭曉主辦城市海報。（取自灣區籌辦委員會Instagram）

灣區 主辦委員會（Bay Area Host Committee）30日宣布，本地菲律賓裔藝術家大衛（LeRoid David）設計的作品獲選為2026年FIFA世界盃舊金山 灣區官方主辦城市海報。 灣區主辦委員會自去年9月10日至12月6日與舊金山藝術機構合作，向灣區藝術家徵集作品，該競賽由FIFA與BAHC共同評審，選出最能展現灣區精神並體現足球全球魅力的設計。

FIFA2026年世界盃所有16座主辦城市海報將於4月18日正式發售。

大衛創作的作品融合了灣區最具代表性的地標，包括金門大橋與海灣大橋，從灣區標誌性的晨霧中浮現。海報中央則突顯李維體育場，該場館將承辦六場2026年世界盃賽事。作品同時運用鮮豔色彩與多層次圖案，展現灣區社群的多元與活力。

「這幅作品的核心概念是『連結』，透過足球串聯文化、城市與世界。」大衛說，「我希望展現灣區作為創新、藝術與運動中心的角色，讓來自全球的球迷齊聚一堂，共同慶祝這場盛會。」

大衛出生於舊金山，是菲律賓裔第二代，畢業於舊金山州立大學。此前，他曾與NBC Sports Bay Area、巨人隊、金州勇士隊、49人隊及聖荷西鯊魚隊等職業體育球隊合作。他擅長透過視覺藝術講述故事，在FIFA與BAHC的評選中脫穎而出。

灣區主辦委員會主席兼執行長Zaileen Janmohamed表示，這不只是一張海報，而是一段將被載入歷史的時刻。她說：「2026年世界盃將首次橫跨三個國家、16座城市舉辦，而大衛的設計將成為灣區對這場全球足球盛會的藝術貢獻。」

所有世界盃主辦城市海報於3月18日至4月17日陸續公布，各城市將依序揭曉專屬設計。球迷可透過FIFAWorldCup.com探索所有16幅作品並了解創作者。此外，代表整屆賽事的官方2026年世界盃主題海報，將於最終抽籤儀式前正式發表。