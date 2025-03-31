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AI重塑矽谷就業市場 帶來機會挑戰

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
人工智慧（AI）技術的迅猛發展正在深刻改變矽谷的就業市場。( Cottonbro Studio/ Pexels)
人工智慧（AI）技術的迅猛發展正在深刻改變矽谷的就業市場。( Cottonbro Studio/ Pexels)

人工智慧（AI）技術的迅猛發展正在深刻改變矽谷的就業市場，帶來新機遇的同時，也對部分傳統職位構成挑戰。隨著AI應用的普及，科技公司對自動化、機器學習及數據科學人才的需求激增，而重複性高的職位則面臨被取代的風險。

近年來，AI技術在矽谷的發展已成為主流趨勢，推動相關職位的大幅增長。根據LeadDev援引人力資源萬寶華公司的實時數字，自2023年中以來，機器學習工程師和數據科學家的需求幾乎翻倍。截至2023年底，矽谷的科技職缺中，約59%與AI相關，顯示出對AI專業技能的強烈需求。

然而，AI的發展也帶來工作崗位的調整與裁減。矽谷商業周刊（Silicon Valley Business Journal)最近提到，生成式AI可能影響矽谷約43%的工作，特別是人力資源、中階管理層和客服等知識型職位。這一趨勢反映出AI正逐步取代認知型工作，而非傳統的體力勞動崗位。

NBC Bay Area電視台在今年2月份「AI創造工作機會還是消滅工作機會」的報導中提到，有評論家認為AI造成了股市1萬億美元的損失和減少了將近3000份工作。

值得注意的是，許多企業一方面裁員，另一方面卻加速招聘AI相關人才。例如，Workday和Salesforce近期都宣布裁員計畫，同時卻增加AI技術領域的招聘。這種轉變顯示AI不僅重新定義了工作角色，也對勞動市場的結構產生深遠影響。

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley)執行長漢考克（Russell Hancock)在2023年就曾對媒體表示，他希望AI可以推動本地的種族和財富平等。但最近由該組織發布的「2025矽谷指數」卻證實了矽谷貧富差距進一步擴大的事實。

漢考克近日對媒體表示：「有些工作肯定會消失，如果機器人可以做得更有效的話。不過也會有新的機會。」

甚至一直以來被認為是矽谷黃金職業的「碼農」(軟體開發人員)受到了AI的影響。在華人社媒「小紅書」上，過去一直熱門的轉行軟體開發者話題，熱度也有所下降。很多人都表示，現在不是轉碼的好時候。但如果所學是AI或機器學習相關的專業，就還是很好找工作。

AI 矽谷 華人

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