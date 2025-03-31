高房價所迫 男護士窩在露營車生活

急診護理人員須經常待命，但灣區高不可及的房價，讓護士無法在醫院附近買房，只好選擇「露營車」生活，在休息與工作之間取得平衡。（美聯社）

舊金山紀事報報導，在史丹福醫療中心（Stanford Health Care）結束一個長達12小時的護理班時，卡瑞拉（TJ Carella ）正盤算著當晚要在哪裡睡覺，但不會是在他東灣的家中。

卡瑞拉是資深註冊護士，已在這家醫院工作13年，長期協助處理生死攸關的急診。他的工作需要每周多個晚上隨時待命，若有病人突發狀況，他和其他護理人員必須在30分鐘內趕到醫院。

然而，卡瑞拉卻無法負擔住在矽谷 核心地帶的高昂房價 。在巴洛阿圖，平均房價超過300萬美元。他和妻子及三個孩子住在約一小時車程外的布利桑頓。

因此，他將一台Sprinter廂型車改裝成「移動臥室」：內部設有摺疊床、小冰箱、充氣床墊與環保馬桶。當他必須值班、卻找不到其他住宿時，就在車內過夜。他只是許多在醫院停車場內睡車上的醫護人員之一。

在巴洛阿圖這個全美最昂貴郵遞區號之一的地區，醫療人員難以住在工作地點附近，或許不令人意外。長期以來，該地區的教師、警察也面臨類似困境，即使工作穩定，仍無法負擔當地房價。對護士與急救醫療人員而言，問題尤為嚴重，他們常常需要在幾分鐘內抵達醫院，完全沒有時間從遙遠地區趕來。

史丹福醫療系統有時會根據護士合約規定，提供飯店或臨時休息床位給待命中的護士，但卡瑞拉表示，這種安排非常不穩定、難以依賴。

對於是否知道部分員工睡在車裡、或是否有足夠的臨時休息房可用，醫院方未予回應。

目前，護士薪資、休息空間與待命回應時間等議題，正是護士工會與醫院進行勞資談判的爭議重點。現行合約於3月31日到期。

護士工會主席、兒科護士包吉斯（Colleen Borges）表示，史丹福醫院與 Lucile Packard 兒童醫院共有超過 6000名註冊護士，其中約 600 人必須待命隨時應急，負責手術室、化驗室、恢復室與急診等單位。

雖然醫院理應為輪班超過12小時的待命護士提供休息室，但實際上這些設施往往無法滿足需求。包吉斯表示，她不確定工會成員中有多少人像卡瑞拉 一樣長期睡在車內。但她坦言，在灣區 最昂貴的地區，護士長途通勤或臨時找地方過夜的情況並不罕見。

史丹福醫療體系發言人在電子郵件中表示，醫院正在努力「確保我們的護士薪資仍為市場最高之一，享有業界領先的福利，並得到對其提供高品質照護角色的充分肯定」。