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睽違6年 吉爾洛大蒜節今年夏天再舉辦

記者龔玥╱聖荷西報導
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吉爾洛大蒜節將於今年夏天回歸。（圖源Gilroy Garlic Festival 官網）
吉爾洛大蒜節將於今年夏天回歸。（圖源Gilroy Garlic Festival 官網）

備受喜愛的吉爾洛大蒜節今年夏天將回歸，這是自2019年停辦以來，該節日再次舉辦。組織者3月29日宣布，2025年吉爾洛大蒜節將於7月在吉爾洛花園（Gilroy Gardens）舉行，為灣區民眾再次帶來美食與歡樂。

根據NBC Bay Area報導，吉爾洛大蒜節歷史悠久，曾是加州最具代表性的美食盛會之一。然而2019年7月，一名槍手在節日現場開槍，造成3人死亡、17人受傷，這起悲劇讓節日按下了暫停鍵。隨後新冠疫情的衝擊與財務困難更使這一傳統活動陷入無限期停辦。

吉爾洛大蒜節協會前主席費羅斯（Cindy Fiehrers）表示：「這對我們來說意義重大，我們非常高興能讓它回歸。有許多非營利組織、學校和教會團體都因節日停辦而失去重要的籌款機會，所以這次重啟令人振奮。」

2025年的大蒜節將在新場地「吉爾洛花園」舉行，並採用新的營運模式，以確保安全並控制人流。組織者將每日入場人數限制為3,000人，所有門票必須提前線上購買，現場不提供售票，也不允許擅自進入。

吉爾洛市議員克萊因（Tom Klein）曾在2019年至2021年擔任大蒜節協會主席。他表示，市政府與保險公司進行了密切合作，以確保活動能夠負擔得起運營成本，並為社區帶回這一重要的傳統。他說：「我們現在有能力以更可持續的方式營運這個節日，讓吉爾洛的居民和遊客再次享受這一盛會。」

儘管活動規模有所縮小，但節日的招牌美食仍將回歸，包括著名的火焰大蒜魷魚、胡椒牛排三明治、大蒜蝦等。廚師羅德里格斯（Ron Rodriguez）多年參與節日料理，他興奮地表示：「我已經六年沒在這裡烹飪大蒜蝦了，這次節日終於回來了，我真的很期待。」

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