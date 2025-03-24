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非盈利組織涉利益衝突 市府終止合作

舊金山訊
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舊金山市府調查Collective Impact與前人權委員會主任戴維斯(圖)的關係。（取自市府官網）
舊金山市府調查Collective Impact與前人權委員會主任戴維斯(圖)的關係。（取自市府官網）

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，市府決定終止與非營利組織Collective Impact合作，因該組織據稱與一名前市府官員的財務往來存在利益衝突。市府律師邱信福（David Chiu）暫時禁止Collective Impact領取市府補助，並尋求長達五年的禁令。

決定源自市府對Collective Impact及其與前人權委員會（HRC）主任戴維斯（Sheryl Davis）之間關係的長期調查。市府律師辦公室指控該組織資助戴維斯的個人活動，包括出版書籍、錄製播客、支付高級機票及提供豪華住宿，甚至為其子支付研究生學費。

Collective Impact位於舊金山西區的Ella Hill Hutch社區中心，專為弱勢青年及其家庭提供服務，是前市長布里德（London Breed）發起的Dream Keeper計畫的主要受益組織之一。

在擔任市府人權委員會主任前，戴維斯曾任Collective Impact執行長，且與現任執行長斯賓戈拉（James Spingola）關係密切並同住，但兩人未曾向市府披露此事，卻簽署了七份總額數百萬元的市府合約。

市府最新的調查報告披露，戴維斯被指利用市府資金支付其子女的學費，並接受Collective Impact提供的多項高額贈禮，例如2023年1月支付5000元邀請歌手Gaopele參與其新書發表會。此外，她還持有該組織的信用卡，甚至在離職後仍代表該組織簽署官方文件。

邱信福指出，Collective Impact多次提交虛假報銷申請，例如2023年申請4.99萬元參加馬薩諸塞州 Martha’s Vineyard會議，其中包含1.63萬元的豪華住宿費用。此外，2022至2023年間，該組織利用市府公共撥款支付執行長、財務長及至少五名市府員工合計7.5萬元的津貼，而市府明文禁止這類獎金。

對於這些指控，斯賓戈拉回應稱市府的禁令「過於嚴苛」，並表示將深入審查相關指控後再作回應。他辯稱，戴維斯之子Henry Davis符合該組織的大學助學計畫資格，並未獲特殊待遇。

但該計畫每年最高資助額為5000元，而市府發現其獲得了1.9萬元。

市府指出，Collective Impact違反多項市政法規，包括違規接受贈禮、利益衝突、提交虛假報銷及違反市府倫理規則。邱信福已提交「暫時禁令」，即刻中止該組織接受市府資金，直到除名程序結束。他說：「這些資金應用於幫助我們最需要幫助的社區，不能被挪用為個人利益。」

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