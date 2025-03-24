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生活50年 金山動物園母黑猩猩罹癌去世

編譯組╱綜合報導
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今年二月，舊金山動物園的大猩猩Oscar在一次醫療過程中被麻醉後死亡，如今在那裡生活了半個多世紀的Maggie因癌症於上周去世。（電視新聞截圖）
今年二月，舊金山動物園的大猩猩Oscar在一次醫療過程中被麻醉後死亡，如今在那裡生活了半個多世紀的Maggie因癌症於上周去世。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山動物園生活了半個多世紀的黑猩猩麥琪（Maggie）因癌症於上周去世。

動物園執行董事兼首席執行長皮特森（Tanya Peterson）在一份聲明中說，Maggie 據信將屆 56 歲，於 1970 年來到動物園。她被診斷出患有淋巴癌（lymphoma），並接受了幾個月的保守治療。

「無論從哪個角度講，麥琪都是一位真正的女族長。她經常確保族群內部的和諧。雖然她允許雄性動物認為自己是首領，但在需要的時候，麥琪會挺身而出，以堅強和優雅的方式堅持自己的領導地位，」皮特森寫道。

皮特森說，麥琪是美國最年長的五隻黑猩猩之一，它的前隊友考比（Cobby）仍然保持著最年長雄性黑猩猩的記錄，現年 63 歲。

動物園負責動物護理的執行副總裁多爾薩（Dominick Dorsa）在聲明中說，麥琪用毯子精心製作了她的窩，而且總是選擇顏色最鮮艷的毯子。

「這種簡單的快樂給了她安慰，這也是對她性格中柔和一面的美好回憶。」

舊金山 癌症

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