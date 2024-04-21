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歧視遭遇 全美近半亞太裔都碰過

記者李怡/舊金山報導
舊金山州大亞裔研究教授張華耀。(本報資料照片)
舊金山州大亞裔研究教授張華耀。(本報資料照片)

舊金山州立大學亞裔研究教授張華耀（Russell Jeung）接受本報專訪時表示，全國近一半、約49%亞太裔曾遭遇歧視或公民權益曾受到侵犯，包括工作中被不公平地解雇或處罰，在餐館或商店被拒絕服務，購買或租賃房屋時被忽視，在學校被欺負或被警員不公平地欄檢，僅因為他們的身份是亞太裔。

張華耀表示，儘管數以百萬計的亞太裔經歷歧視，但只有五分之一的人報告。目前有調查和解決侵犯民權行為的程式，如工作中的人力資源程式或通過向政府民權機構正式報告，但調查顯示，報告歧視的人很少。

張華耀稱，報告少的原因之一，是因舉報過程不易，大多數選擇了沉默。據56%報告過侵犯民權行為的人表示，報告過程本身就是一種威懾，且有52%沒有報告的人認為，向警方或是某些權益組織報告不會有什麼實際作用。

張華耀說，不同的調查會詢問不同的問題，但通常遭遇某種虐待或口頭騷擾、拒絕提供服務等，都算仇恨事件。保守計算，光是2022年這一年，就有五分之一亞裔遭遇過不同程度的仇恨事件，全美一年內仇亞事件估計有500萬起。

張華耀表示，近年來雖然仇恨事件增加，但亞裔社區也在改變，社區真正地開始站出來發聲，包括各地舉行的講述故事的活動，學生組織在學校進行亞裔研究，有關仇恨犯罪的立法等，「已有更多人站出來反對種族主義。消極的一面是，美中關係緊張，這將繼續推動種族仇恨。因為當中國成為敵人時，美國的華裔也被一些人視為敵人，沒有人能夠把華裔和中國政府區分開來。」

在採訪結束後，張華耀向本報補充表示，美中關係緊張的大環境下，人們製造出關於中國的種種陰謀，導致大量的種族主義言論，再加上社交媒體的推波助瀾，才進一步激發一些人的種族主義情緒。

亞裔 種族主義 歧視

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