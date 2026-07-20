12.5呎高霸王龍化石 蘇富比以5010萬元高價成交

這具有6700萬年歷史、暱稱「格斯(Gus)」的成年霸王龍化石是14日在紐約拍出，成為拍賣史上最昂貴的恐龍骨骼。(路透)

一個神秘買家以破紀錄的5010萬元，拍得被喻為世界最大、最完整的霸王龍(Tyrannosaurus Rex ，或稱暴龍) 化石。

美聯社報導，負責拍賣 的蘇富比表示，這具有6700萬年歷史、暱稱「格斯(Gus)」的成年霸王龍化石是14日在紐約拍出，成為拍賣史上最昂貴的恐龍 骨骼，超過該拍賣行2024年以4500萬元拍出的劍龍「阿佩克斯」(Apex) 化石。

蘇富比副主席哈頓 (Cassandra Hatton) 表示，「格斯不僅是一件非凡的發現，而且在發掘、記錄、修復及保存過程都堪稱完美。當珍貴的標本得到妥善保存時，市場自然會給予積極的回報」。

這具霸王龍化石是 2021 年在南達科他州 一個牧場被發現，並以牧場主人利金(Gary Licking)的名字命名，但他在長達5年的發掘、修復及重組期間過世，看不到它的真貎。

蘇富比指出，「格斯」保存程度約為61%，頭骨「保存異常完好」，包括一張佈滿鋒利牙齒且張開的下顎、兩隻「保存完好」的腳掌以及部分罕見的骨骼，例如叉骨(或稱許願骨）。

它呈直立行走姿態，尾巴伸長，右腳略微抬起，身高約3.8公尺(12.5英尺)，身長約11.5公尺(38英尺)。

「格斯」在拍賣前估值2000萬至3000萬元之間，但開拍後競爭激烈。經過10分鐘的叫價後，一個神秘買家透過電話競價，以5010萬元擊敗另外6名買家。

在它有了新主人後，由科學家、學者及學生組成的脊椎動物古生物學會，期望這具有重要科學意義的化石，能夠在博物館及其他研究機構公開展出，以便「保存、記錄並供人研究」。

學會的聲明說，「希望新主人能夠認識到霸王龍格斯非凡的科學和教育價值，並希望他們能夠捐贈給一家獲得認證的自然歷史博物館，而不是束之高閣」。

過去有不少例子，恐龍化石的主人會「借」給博物館，就以今次拍賣前，保持最高拍賣價的劍龍「阿佩克斯」，目前就長期給曼哈頓美國自然史博物館「借展」。