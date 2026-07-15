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800磅花生醬鋪滿博物館地板 致敬辭世荷蘭藝術家

編譯周靜芝/即時報導
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超過800磅、足以做出約1萬5000份三明治的花生醬，被鋪滿荷蘭一座博物館的地板...
超過800磅、足以做出約1萬5000份三明治的花生醬，被鋪滿荷蘭一座博物館的地板，以此向上個月辭世的荷蘭藝術家希普斯（Wim T. Schippers）致敬。(美聯社)

超過800磅、足以做出約1萬5000份三明治的花生醬，被鋪滿荷蘭一座博物館的地板，以此向上個月辭世的荷蘭藝術家希普斯（Wim T. Schippers）致敬。

美聯社報導，這位享年83歲的概念藝術家，最早於1969年創作了「花生醬地板」（Pindakaasvloer）；這件作品於9日在荷蘭鹿特丹的博伊曼斯·范伯寧恩美術館（Museum Boijmans Van Beuningen）分館「Art Depot」揭幕，將展出兩個月。

希普斯是荷蘭最具影響力、也最具爭議的人物，不僅在荷蘭版「芝麻街」中為恩尼（Ernie）和科米蛙（Kermit the Frog）配音，更創作了許多荒誕滑稽的作品，挑戰人們對藝術意義的傳統觀念。

1997年，當「花生醬地板」在烏特勒支（Utrecht）的中央博物館（Central Museum）第二次展出時，希普斯曾對聚集的媒體說，大家都站在這裡欣賞花生醬，這不是很棒嗎？

那股令人聯想到早餐與午餐盒的香氣，是許多親睹這件作品的人腦海中揮之不去的印象。博物館工作人員在開幕時指引參觀者「順著氣味走」，味道正從位於藝術品陳列處下方三層樓的售票處飄來。

美食攝影師兼作家韋斯曼（Mieke Weismann）當年還是青少年，曾參觀過那場展覽；他表示，他最記得的就是那股氣味。

這件藝術裝置或許並非人人都能欣賞，博物館入口處的告示牌提醒對花生過敏的參觀者，建議他們不要進入該展區。

上周，博伊曼斯·范伯寧恩美術館的兩名員工花了幾天時間，將40桶花生醬塗抹在270平方英尺（25平方公尺）的六邊形區域。

負責安裝這件藝術品的兩名工作人員之一杜恩克（Leon Duenk）說，這真是項大工程。兩人使用石膏板抹刀，將花生醬塗抹成0.8英吋（2公分）厚度。

希普斯生前曾與博物館商討未來如何重現這件作品，並擬定了一份20點計畫，其中包含要求必須「盡可能平滑且單調地」塗抹花生醬，以及「任何人不得站在或躺在花生醬上」。

希普斯並未明確說明作品的尺寸或形狀，但他確實指出必須使用細滑的花生醬，且偏好荷蘭知名花生醬品牌Calvé。該公司為此作品捐贈了40桶花生醬。

2011年該作品展出時，曾有多名參觀者踩進這件黏膩的藝術品中。1997年，這件作品曾遭「破壞」，當時一群人將12片麵包和數袋荷蘭早餐時常撒在麵包上的巧克力碎片（hagelslag），擺放在地板上。希普斯當時告訴荷蘭「人民報」（De Volkskrant）說，看起來倒也不差，這些巧克力碎片的擺放既講究比例，手法也相當嫻熟。

博伊曼斯·范伯寧恩美術館的兩名員工花了幾天時間，將40桶花生醬塗抹在270平方英...
博伊曼斯·范伯寧恩美術館的兩名員工花了幾天時間，將40桶花生醬塗抹在270平方英尺（25平方公尺）的六邊形區域。(美聯社)

精華 FAQ

  • 作品名為「花生醬地板」，是概念藝術家希普斯1969年創作的經典裝置。博物館這次以超過800磅花生醬重現，向他致敬並讓觀眾重新感受其荒誕風格。

  • 工作人員花了幾天時間，將40桶花生醬塗在270平方英尺區域內，厚度約2公分，並盡量鋪得平滑單調，符合希普斯生前提出的安裝要求。

  • 希普斯是荷蘭具影響力且具爭議的概念藝術家，作品常挑戰傳統藝術觀念。這件花生醬地板以日常材料轉化為藝術，凸顯他對幽默與反叛的創作特色。

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