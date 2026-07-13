義大利中世紀建築降溫設計 讓居民躲過夏日熱浪

遊客走在義大利阿爾貝羅貝洛(Alberobello)的特魯利石屋之間。Image by Jacopo Cima from Pixabay

想要適應持續的氣候危機，需要建築上的創新，但並非每個問題都需要先進的解決方案。在今夏致命的破紀錄高溫下，義大利 南部一些居民正避開熱浪 、躲進翻新過的中世紀建築；數百年來，這種被稱為「特魯洛」（trullo）的住宅已不再時興，但因其巧妙的降溫設計，如今又重新受到歡迎。

Popular Science網站報導，最早的「特魯利」（trulli，特魯洛的複數）建於14世紀中葉，傳統上為單間結構，頂部覆有大型圓錐形屋頂。每座特魯洛皆採用從農地裡開採的石灰岩砌成，厚實的牆約五至十英尺不等。

特魯洛自然降溫的秘訣之一，就在於這些石頭。石灰岩的濕熱效應，會根據濕度與溫度產生不同的反應。在寒冷的冬季，它會吸收大量水分；夏季來臨時，這些水分便會緩慢蒸發，為室內降溫；同時，圓錐形屋頂更能將多餘的熱氣引至上方。

這類建築的屋內溫度通常比戶外低約華氏12.6至18度，某些情況下，甚至可能低逾25度。

數世紀以來逐漸年久失修以及工匠的流失，以致到了1980年代，大多數新建工程都改用水泥、這一會對生態帶來巨大壓力的材料。

特魯利修復師弗拉內利（Francesco Fragnelli）指出，特魯利代表一個過去的時代，那是苦難與飢餓的時代。

然而像弗拉內利這樣的工匠不僅是修復現有的特魯利，據義大利建築商協會代表比安科菲奧雷（Gerardo Biancofiore）指出，新建工程的需求仍在增加；隨著氣溫的飆升，像特魯利這類傳統解決方案正成為寶貴的參考，亦能為當代建築在適應氣候變遷上提供靈感。

除了新建的特魯利屋外，其基礎結構如以碎石為核心的牆體，也會很快出現在其他適應氣候的建築專案。比安科菲奧雷說，永續建築學者將特魯利屋的建造原理視為靈感來源，用以打造更能對抗全球暖化的建築。