我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國曼谷酒吧大火 至少27死73傷…今日5件事

葡萄牙這2城市 名列首次出國旅客首選目的地

義大利中世紀建築降溫設計 讓居民躲過夏日熱浪

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客走在義大利阿爾貝羅貝洛(Alberobello)的特魯利石屋之間。Image...
遊客走在義大利阿爾貝羅貝洛(Alberobello)的特魯利石屋之間。Image by Jacopo Cima from Pixabay

想要適應持續的氣候危機，需要建築上的創新，但並非每個問題都需要先進的解決方案。在今夏致命的破紀錄高溫下，義大利南部一些居民正避開熱浪、躲進翻新過的中世紀建築；數百年來，這種被稱為「特魯洛」（trullo）的住宅已不再時興，但因其巧妙的降溫設計，如今又重新受到歡迎。

Popular Science網站報導，最早的「特魯利」（trulli，特魯洛的複數）建於14世紀中葉，傳統上為單間結構，頂部覆有大型圓錐形屋頂。每座特魯洛皆採用從農地裡開採的石灰岩砌成，厚實的牆約五至十英尺不等。

特魯洛自然降溫的秘訣之一，就在於這些石頭。石灰岩的濕熱效應，會根據濕度與溫度產生不同的反應。在寒冷的冬季，它會吸收大量水分；夏季來臨時，這些水分便會緩慢蒸發，為室內降溫；同時，圓錐形屋頂更能將多餘的熱氣引至上方。

這類建築的屋內溫度通常比戶外低約華氏12.6至18度，某些情況下，甚至可能低逾25度。

數世紀以來逐漸年久失修以及工匠的流失，以致到了1980年代，大多數新建工程都改用水泥、這一會對生態帶來巨大壓力的材料。

特魯利修復師弗拉內利（Francesco Fragnelli）指出，特魯利代表一個過去的時代，那是苦難與飢餓的時代。

然而像弗拉內利這樣的工匠不僅是修復現有的特魯利，據義大利建築商協會代表比安科菲奧雷（Gerardo Biancofiore）指出，新建工程的需求仍在增加；隨著氣溫的飆升，像特魯利這類傳統解決方案正成為寶貴的參考，亦能為當代建築在適應氣候變遷上提供靈感。

除了新建的特魯利屋外，其基礎結構如以碎石為核心的牆體，也會很快出現在其他適應氣候的建築專案。比安科菲奧雷說，永續建築學者將特魯利屋的建造原理視為靈感來源，用以打造更能對抗全球暖化的建築。

精華 FAQ

  • 特魯洛以石灰岩砌成厚牆，能利用濕熱效應吸收與緩慢釋放水分；再加上圓錐形屋頂把熱氣往上導，讓室內溫度常比戶外低很多。

  • 報導指出，最早的特魯利約建於14世紀中葉，原本多為單間結構，頂部覆有大型圓錐屋頂，長期作為南義民居使用。

  • 因為在高溫與氣候危機加劇下，特魯洛展示了低技術但高效的被動降溫思路，其碎石牆體等做法，正被視為永續建築的重要靈感來源。

義大利 熱浪

上一則

遵循5技巧 消費者報告：汽車可開超過20萬英里

延伸閱讀

誰說歐洲人不想？ 巴黎裝冷氣須經鄰居、政府點頭

誰說歐洲人不想？ 巴黎裝冷氣須經鄰居、政府點頭
吃辣、喝茶…熱浪來襲怎降溫？科學保證5招古老避暑法

吃辣、喝茶…熱浪來襲怎降溫？科學保證5招古老避暑法
歐洲才6月就爆發史上最嚴重熱浪 是人為氣候變遷非聖嬰現象

歐洲才6月就爆發史上最嚴重熱浪 是人為氣候變遷非聖嬰現象
科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

熱門新聞

社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。（路透）

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

2026-07-09 09:15
烤雞。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

5家賣場烤雞比一比 優勝者讓人意想不到

2026-07-10 09:06
各種豆類。Image by Ariel Núñez Guzmán from Pixabay

廚房一尋常食材 研究：能有效降低血壓

2026-07-08 10:15
平價超市Aldi。(路透)

Trader Joe's熱賣的迷你餛飩 Aldi也上架且更便宜

2026-07-08 09:12
田納西州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。示意圖。（圖/123RF）

忘了佛羅里達 這個州能讓退休族省更多

2026-07-07 12:35
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

Trader Joe's購物紙袋悄悄縮水 粉絲抱怨：造成不便

2026-07-07 10:15

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了
好市多免費試吃為何讓人失守？一小口背後藏高明行銷術

好市多免費試吃為何讓人失守？一小口背後藏高明行銷術