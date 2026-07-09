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他用手持式除草機 在自家草坪創作愛國壁畫

編譯周靜芝/即時報導
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草坪。Image by PublicDomainPictures from Pi...
草坪。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

一把手持式除草機，加上引以為豪的美國人願景，阿拉巴馬州居民伯克特（Ron Burkett）將自家門前的草坪打造成全美最具愛國情懷的庭院。

紐約郵報報導，伯克特在今年獨立紀念日前，便決定創作一件與建國250周年同樣具有紀念意義的作品。

無人機拍攝的照片顯示，伯克特位於特魯斯維爾（Trussville）住宅前院出現了一幅引人注目的壁畫：一隻展翅的白頭鷹；這幅作品是他為了慶祝美國建國250周年而創作。

伯克特利用無人機、網球、長繩及木板作為導引，並以手持式除草機在前院草坪上修剪出這幅巨型壁畫。他說，這與政治立場無關，只為傳達美國精神；他希望能慶祝美國基本自由的根本，而非陷入枝微末節的政治紛爭。

創作這隻老鷹的構想，是伯克特與妻子及朋友們前往紐奧良參加慶祝美國航海傳統的「Sail250」活動後萌生的。他滿懷靈感返家，後來的故事大家都知道了。

儘管這隻刻畫入微的老鷹與「USA 250」圖案令人印象深刻，但它們並非伯克特住宅中唯一的亮點，他的車道上同樣有一幅引人注目的壁畫。

去年七月四日，伯克特用高壓水柱清洗機將車道化為一幅愛國畫作，創作出自由女神肖像，兩側簇擁著美國空軍戰機。經過一年，這幅作品依然清晰細膩，彷彿剛繪製完成。

這幅令人讚嘆的草坪壁畫已成為特魯斯維爾社區的一大景點，但它的日子已屈指可數。伯克特說，他無意保留這幅作品，將任由草生長，回復原有模樣，直到新的靈感再現。對他來說，這幅壁畫呈現了身為美國人的自豪。

這幅為慶祝建國250周年而創作、極具美國特色的草坪藝術，從街道上無法完全辨識全貌；但若像老鷹般從高空俯瞰，其精緻與對細節的掌握便清晰可見，每一根羽毛都完美地刻畫在草坪上。

當被問及身為美國人最喜歡的是什麼時，伯克特的回答反映了他這項愛國行動背後的精神。他說，是所擁有的自由，以及透過投票參與國家治理的權利。

精華 FAQ

  • 他以手持式除草機修剪草坪，並搭配無人機、網球、長繩與木板作為導引，在前院刻出一幅巨型白頭鷹壁畫，展現高度精細的草坪藝術。

  • 作品是為慶祝美國建國250周年而創作，圖案包含展翅白頭鷹與USA 250字樣，伯克特希望藉此傳達美國精神與對國家自由的敬意。

  • 他表示這與政治立場無關，而是想慶祝美國最基本的自由與透過投票參與治理的權利；草坪作品展現的是他對身為美國人的自豪。

阿拉巴馬州

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